17 feb 2019

La primera vez que coincidí con Alfred García fuera de un plató fue la tarde de antes del concierto de 'OT 2017' en Pineda del Mar, Barcelona. Lo recuerdo porque me gustan las primeras impresiones. Son bastante esclarecedoras de cómo somos en general. A Alfred lo vi discreto, pero con ganas de hacer todo lo que ha ido haciendo desde entonces. Crecer.

Nos vemos en Madrid. Después del saludo, me pregunto cómo se sentirá un chico de 21 años cuando se le define como cantante, compositor, productor e intérprete. "Toma ya. Eso es verdad, no puedo decir otra cosa. Cuando lo leo pienso que lo hemos conseguido y en tiempo récord, así que bien. Eso sí, yo vengo del underground y me siento un músico de sala". Pues verás cuando le diga que esa definición continúa recordando que quedó cuarto en la edición de OT 2017, "No reniego de Operación Triunfo. Al contrario, me ha dado mucho. Además, nosotros hemos creado el programa, lo hemos hecho. No ha sido el programa el que nos ha hecho a nosotros".

Está claro que no es de los que reniegan de su paso por OT. No hay más que escuchar su primer trabajo en solitario: 1016. "Es el número con el que participé en el casting". Y 16 canciones tiene el disco. "Sí, eso coincidió también aunque eran las que yo quería que estuvieran. Te doy un dato más, el disco salió la semana del 16 (risas)". Es de esos momentos en los que uno se plantea hasta tatuarse el númerito. "Lo he pensado muchas veces. Igual lo hago". No le gusta hablar de su vida y que se hable sin permiso, "ya lo hago a través de mis canciones. Hablo de mi vida y de mis experiencias vitales con metáforas y con frases explícitas. Pero sí, escuchando mis canciones se ve bien quién soy".

Le hemos oído cantar tantos estilos diferentes en el concurso que habrá gente que no sepa qué se va a encontrar en el disco. "Pues a la gente que le guste Pereza, Leiva o Maroon 5 le gustará este álbum". Pensaba que me iba a decir que Nick Cave ya que es uno de sus grandes referentes "siempre hay algo de él. En este caso es más en la parte de arte del álbum (la gráfica), pero sí tengo pensado que mi próximo proyecto vaya más en ese estilo".

En directo

La gira arranca el 28 de febrero en Madrid y no sabemos qué nos encontraremos en el escenario. "Voy a cantar todas las canciones del disco y habrá algunas versiones e invitados" y de las que te hemos oído cantar en el programa "algún guiño habrá".

Se le ve entusiasmado. Cansado a veces, pero con energía para afrontar lo que venga. "Estoy ilusionado y estoy disfrutando este momento, lo vivo desde la pasión. Soy muy pasional. Me encanta que todo vaya rápido".

Viajemos en el tiempo. Dos décadas no es mucho, pero quiero saber cuándo su cerebro dirige las neuronas a la música. "Mis tíos tenían un grupo, Rumba Brava, y yo empecé a tocar la guitarra con cuatro años porque mi tío Pepe me enseñó algunos acordes. A los siete quería encontrar un instrumento para dedicarme más y decidí que el trombón era el perfecto. Me encantó. Luego llegó piano, la guitarra acústica, la eléctrica, la batería… Estudié jazz y con un ordenador y un micro empecé a producir mis canciones e incluso grabé un disco. En mi afán por dedicarme a la música me presenté a 'La Voz' (Telecinco), pero nadie se giró. Luego seguí cantando por bares y haciendo bolos hasta que llegó 'OT'".

Alfred y Jota Abril. pinit alberto bernárdez

Qué hay de la familia, por ejemplo, tus padres "siempre me han apoyado. No me gustaba mucho estudiar en el colegio, pero cuando llegué a la Universidad todo fueron buenas notas y matrículas. Quería estudiar cine, ser director, pero no pude entrar en la ESCAC (Escuela de cine de Cataluña) y empecé Comunicación Audiovisual y Periodismo a la vez que Música. Mis padres no se dedican a nada de esto, pero siempre creyeron en mí".

Me dice Alfred que sus padres "son mis primeros fanes", pero me pregunto qué pensarían cuando ves a tu hijo de 14 años yendo a tocar a bares del barrio. No debe ser fácil cuando uno está casi solo en un bar.

Experiencia profesional

Antes de participar en el concurso, ¿eras fan de OT? "¡Sí, claro! ¡Yo era fan de Bustamante y de Bisbal como el que más! Me sé todas las canciones del disco 'Corazón Latino' de Bisbal".

¿Por qué decides presentarte? "para buscarme la vida". Pero "yo no soy nada 'mainstream', es verdad. Pensaba que si entraba en el programa podría hacer cosas diferentes en un concurso que para nada era mi estilo. Si me cogían podría pensar que las cosas estaban cambiando en la televisión".

Aitana me dijo en una entrevista que cuando salió de la Academia se sintió desubicada y que echó mucho de menos estar dentro. "Yo sin embargo lo disfruté mucho. Ahí, pensamos diferente. Es que yo venía ya de muchas cosas antes a nivel personal y profesional. Supongo que la experiencia es un grado y yo ya había estado tocando en bares donde no venía nadie e incluso donde me tocaba pagar a mí. Mi padre se cabreaba, a veces. Recuerdo ir a radios locales donde no me hacían ni caso". Ahora, seguro que deben de estar dándose cabezazos contra la pared…(risas). "Yo ponía dinero para producir mis discos y luego nada. También me tenía que pagar la Universidad y el Conservatorio. Estudiar una carrera por la mañana y otra por la noche. Componer tus temas y que nadie los escuche. La vida me llevó a tener depresión y ansiedad durante un tiempo. Con esto quiero decir que todo lo que me ha pasado me ha llevado a relativizar, a ser consciente y sentirme orgulloso de lo que he hecho. Por eso, salir de la Academia era otra etapa y no le tenía miedo".

¿Y ahora cómo estás de la depresión? "Para quien no sabe qué es y cómo se sufre, les digo que es algo que se cura. No es una enfermedad, es una consecuencia de una situación. Una reacción emocional. Se supera con medicación y con terapia. Ahora estoy bien. Fue hace dos años y medio".

Fanes reales

En el escenario se ve tocando con "Ximena Sariñana, Andrés Calamaro, Natalia Lacunza ('OT 2018')".

Cuando ves tu vida protagonizando revistas, ¿qué piensas? "Que cada uno cargue con su conciencia y con su trabajo. Mi vida es la música y la fama es una consecuencia con la que tengo que vivir ahora. Y punto". ¿Qué le pedirías a la prensa? "que cada uno haga su trabajo".

Dicen que en Casa Real no para de sonar su música… "¡Mola! Me encanta que a la Princesa Leonor y a la Infanta Sofía les guste mi música. Me imagino al Rey Felipe cantando Que nos sigan las luces en primera fila y me emociono. Se me cae una lágrima".

Igual es un buen momento para invitarles… "Sí, sí. Me encantaría". Y sentencia "Familia Real, estáis invitados el 28 de febrero o el 1 de marzo a mi concierto en Sala Joy Eslava de Madrid. Ojalá lo lean y puedan".

