31 mar 2019

"Nunca hago esto pero hoy me apetece". Así comenzaba Miki de 'OT 2018' la denuncia que hacía a través de Instagram Stories sobre el acoso y los insultos que recibe a diario por parte de algunos usuarios de Internet.

El próximo representante de España en Eurovisión 2019 con su tema 'La venda' ha publicado en su cuenta de Instagram un pantallazo en el que muestra públicamente una conversación en la que le insultan e incluso le llegan a desear la muerte. "No voy a borrar el nombre del usuario porque ya que es tan valiente seguro que no le importa. Y se que es darle importancia a 1 comentario de cada 1.000 pero mira...", comentaba dolido el cantante.

Me parece MUY HEAVY que @mikiot2018, o quien sea (famoso o no), reciba mensajes de ese tipo. ¿Pero qué clase de educación recibe la gente en sus hogares hoy en dia? ¿Que clase de persona hace ese tipo de comentarios tanto si te gusta el artista como si no?

Mucho ánimo Miki. pic.twitter.com/0NjO7iZ15U — A. Márkez Photo (@AnaMarkezPhoto) 29 de marzo de 2019

Una denuncia que se ha hecho viral en Twitter y por la que ha recibido todo el apoyo y el cariño de sus fans que no han dudado ni un segundo en defenderle. "Me parece MUY HEAVY que @mikiot2018, o quien sea (famoso o no), reciba mensajes de ese tipo", comenta una seguidora.

A lo que Miki decidió contestar y reiterar que se trata de un acoso que tanto él como sus compañeros de Operación Triunfo 2018 sufren cada día: "Me afectan 0 estos comentarios. Pero me apetecia compartir el tipo de comentarios que recibimos cada dia. Y repito ES UNO DE CADA MIL!" También ha aprovechado para reiterar que si alguien sigue insultando o faltando el respeto no lo permitirá.

Basta. Nos queremos todxs por igual y tenemos una amistad preciosa. No cambiaremos nada por invenciones. Si alguien que me sigue insulta o falta el respeto a algunx de mis companyerxs, fuera de aquí. (Sé que esto es dar importancia a cosas que no debería, pero ya está bien). — Miki (@mikiot2018) 30 de marzo de 2019

