1 abr 2019

Se acerca la final de 'GH Dúo' y con ella las especulaciones de los posibles ganadores. Cada uno tiene su favorito, incluso los propios medios de comunicación que se hacen eco de lo que pasa en el reality. Sin embargo, Telecinco no debe posicionarse a favor de ningún concursante como suelen hacerlo los propios presentadores de sus diferentes galas.

Aun así, hay medios que ponen en entredicho cierta neutralidad en el ganador de 'GH Dúo' y dan por hecho que uno de ellos es el favorito de la cadena y por lo tanto, tiene asegurado el maletín de los 100 mil euros. No es la primera edición que suceden estas especulaciones, no es por ser una edición plagada de famosos con poder, es muy común achacar que el ganador está más que decidido por la dirección del programa y que los votos de la audiencia no sirven para nada.

Ante estas acusaciones, Jordi González se ha hartado y ha decidido mandarles un mensaje a todos esos medios que vacilan con que Telecinco ya tiene ganador. "Hay alguna publicación digital que titula, cuando acaba el programa, algo muy recurrente como "Telecinco ya sabe quién va a ganar" o "Telecinco ya ha decidido quién es el ganador". Yo ruego a estos medios que publican que nosotros decidimos quién gana que, por favor, nos denuncien en el juzgado porque si no iré yo a denunciarlos a ellos", decía el presentador en el pasado debate de 'GH Dúo'.

De momento, de cara a la final están en la casa de Guadalix Irene Rosales, Kiko Rivera, Alejandro Albalá, Juanmi y María Jesús Ruiz. La disputa está muy tensa y muchos de ellos han dado momentazos dentro de la casa que van a marcar un antes y un después en la propia edición del programa. Aunque muchos lo den por hecho, la audiencia es la que realmente decidirá quién se merece dicho maletín.

