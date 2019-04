2 abr 2019

Compartir en google plus

Ayer el mundo anglosajón celebraba el April Fools, el equivalente a nuestro día de los Santos Inocentes. Muchos famosos aprovechan esa fecha para gastar bromas en las redes sociales. Entre ellos, Justin Bieber. Y la ocurrencia que tuvo no le hizo ni pizca de gracias a todos esos miles de 'followers' que se lo creyeron.

¿El qué? Pues que iba a convertirse en papá al lado de Hailey Baldwin. El cantante colgó una ecografía falsa. Sin texto alguno al lado. Claro, como es evidente, las felicitaciones no tardaran en empezar a aparecer, como las setas, debajo de la imagen.

Llegado ese punto en el que vio que la historia se le iba de las manos, sacó la otra imagen que tenía preparada. Una de Hailey siendo asistida por un médico, tocándose la tripa, pero advirtiendo en el pie de foto que había que tener en cuenta que era 1 de abril, ese día en el que las bromas están permitidas.

Por si alguno aún andaba despistado, aún colgó una tercera instantánea. En ella se podía advertir otra ecografía, pero esta con un perro en medio.

A sus fans no les gustó nada que les hubiese hecho hacerse ilusiones sobre una paternidad que no es tal. Y que parece que, por el momento, no va a suceder. Al menos si nos atenemos a las últimas informaciones que apuntan al hecho de que las depresiones que sufre Justin están haciendo mella en su relación. Hasta el punto de que hace unos días se les vio discutiendo en medio de un parque.

Más noticias sobre Justin Bieber...

- Justin Bieber habla de sus dificultades emocionales

- Justin Bieber pospone, de nuevo, su boda con Hailey Baldwin

- Justin Bieber se tatúa la cara