2 abr 2019

Elena Furiase está de vuelta. Aunque, como ella misma recalca, jamás llegó a irse. Durante el embarazo trabajó. Hasta que pudo. Y, ahora, poco a poco, cinco meses de ser madre de su pequeño Noah, va recuperando el ritmo de trabajo. Por ejemplo, con ese acto que amadrinó el pasado sábado en Osuna (Sevilla), de la mano de Vodafone Yu y 'Juego de Tronos'.

La actriz nos desvela cuáles son las series con las que ocupa su tiempo libre, además de con 'Juego de Tronos', y del cambio que ha experimentado su vida desde que es madre.

Corazón ¿Qué es lo que te llevó a aceptar ser la imagen de Vodafone Yu en este evento?

Elena Furiase El cine inmersivo que hay ahora, creo que es algo que ayuda a que la gente de todas las edades vaya al cine e, incluso, que vea series como esta iniciativa de 'Juego de Tronos'. Que haya más de 40 actores y especialistas recreando una escena, es como una especie de cine en 3D, pero de verdad, sin ponerte las gafas. Es un incentivo más para que la gente vaya al cine y vea este tipo de espectáculos que parece que están enfocados siempre a los niños.

C. Entonces, podríamos hablar de que estamos ante un empujón al cine, una nueva vía para llamar a los espectadores que se pudieran estar perdiendo.

E.F. Sí, es como dar un poco de espectáculo y hacerlo un pcoo distinto. Es un apoyo a la cultura y, en tu casa, no puedes meter a tantísima gente. Es también más cómodo que el típico 3D. Es una forma de acercar al espectador a lo que está viendo.

C. La temática es 'Juego de tronos', una serie de la que eres fan. ¿A qué personaje te sentirías más cercana y por qué?

E.F. Bueno, identificada no me siento con ninguno de los personajes, pero todos me gustan porque son muy completos. No hay uno malo, malo ni uno bueno, bueno. Todos son personajes muy redondos. Hacen maldades, pero porque hay un sentimiento detrás. Quizás, todas las mujeres nos identifiquemos con Khaleesi, porque es reina y es ella sola. Es mujer soltera y abanderada.

C. Si te dieran la oportunidad de interpretar un personaje de 'Juego de Tronos', ¿sería ella?

E.F. Bueno, no. Para interpretarlo, quizás sería Cersei, porque en la vida real uno no es tan malo o lo intenta, sin embargo, ella tiene muchas cosas que le hacen ser una mala persona, pero es algo que en la vida real no harías. Me gustaría más interpretarla a ella.

C. ¿Qué tiene Osuna para que 'Juego de Tronos' decidiera rodar allí uno de sus capítulos?

E.F. Es una ciudad muy bonita, llena de palacios. Es muy imperial. La plaza de toros es preciosa. Es todo como de otra época. Aparte, creo que tenemos una luz en Andalucía que es especial y espectacular. Y 'Juego de Tronos', la tierra donde suceden las cosas, es como España, porque tiene un poco de todo: tierra, montaña, calor, la luz, el puerto... Han buscado España porque cumplimos todas las características. Y osuna tenía un tiempo favorable para lo que querían hacer.

Elena Furiase en la plaza de toros de Osuna durante el evento con Vodafone Yu. pinit d.r.

C. Además de 'Juego de Tronos', ¿qué más series llevas al día?

E.F. La última serie que he visto ha sido 'Fariña', que me ha encantado. Y la penúltima a la que me enganché fue a 'Big Little Lies', con Nicole Kidman. Me pareció un serión.

C. ¿Eres consciente de que vas a tener que cambiar todas estas series por los 'Cantajuegos' no tardando?

E.F. Bueno, ya casi lo estamos cambiando. Aunque más que los 'Cantajuegos', al niño lo que le gusta es interactuar con las personas. Yo me tengo que convertir en el cantajuegos, hacerle todas las monerías posibles, enseñarle el mundo... Le encanta mirar por la venta, estar activo, que le hables... Es un niño que me deja poco tiempo.

C. Vamos, muy de la familia Flores.

E.F. Sí, así es. Nosotros de tranquilitos tenemos poco.

C. Te queda poco tiempo con la maternidad, ¿verdad?

E.F. Sí, es cierto que sí. Te cambia la vida y tus tiempos. Antes salía de trabajar, a lo mejor un jueves a las seis de la tarde, podía tener un plan de tomar algo. Ahora, mi plan es él. Y si no puedo dejárselo a nadie me tengo que quedar con él. Que en parte feliz, porque eso ya lo he vivido y esto es otra etapa de mi vida que no me quiero perder.

C. ¿Qué es lo mejor que te está dando la maternidad?

E.F Él. Él es lo mejor. Su sonrisa, sus ojos, sus formas... Incluso cuando se pone más pesado. Todo. Él es lo mejor de la maternidad.

C. ¿Lo llevas contigo siempre que puedes?

E.F. Sí, porque, además, es un niño muy bueno y da gusto llevárselo. Esto alargando todo lo que pueda el tema de la 'nanny', ya sea trabajo, ocio, necesidad...

Lo que peor llevo de la mayernidad es el sueño"

C. ¿Y lo peor de la maternidad? El cambio que no estás llevando tan bien...

E.F. El sueño, y eso que no es un niño que duerma mal por lo general. Aún así, me rompe el sueño porque te despiertas una o dos veces. Cualquier cosa ya no duermes igual. Antes dormía a pierna suelta y, ahora, a la mínima respiración distinta, ya te despiertas.

C. Con la maternidad se despierta una especie de instinto de alerta.

E.F. Eso es, y ya no descansas igual. Eso es lo que más echo de menos, más que el tiempo para mí, el sueño.

C. ¿Tu madre está ejerciendo de abuela ejemplar como poner en las redes sociales?

E.F. Sí, totalmente. Lo que pasa es que es verdad que no está tanto tiempo con el niño como quisiera, porque ahora está de gira con 'Fedra' y hace poco terminó con 'Tu cara me suena'. No tiene tanto tiempo como quisiera. Pero cada vez que puede, viene a casa o se lo llevo yo e intento descansar. A mí no me sorprende, porque ya me imaginaba que iba a ser así.

C. Ella tiene muchos trabajo. ¿Tú cómo vas en ese aspecto?

E.F. Bien. Estuve trabajando el año pasado, incluso estando embarazada y ahora me reincorporo a la película 'Rosalinda', de Ramón Luque, que empezamos a rodar el año pasado. Por el tema del embarazo tuve que parar y ellos tuvieron la amabilidad de esperarme. Y tengo otra cosa que no puedo comentar de momento. Es un proyecto de tele, que tengo muchas ganas. Ahí vamos, poquito a poco reincorporándome. Es cierto que yo no he dejado el trabajo en ningún momento, pero estos primeros meses he querido estar mucho tiempo con Noah y no perderme nada. Ahora que cumple seis meses, empezaré a tener un poco más de ritmo.

C. ¿Cuánto de complicada es la conciliación?

E.F. Yo me lo he tomado con mucha calma. En ningún momento me quise dar de baja, aunque es cierto que no podía trabajar en algo de seguido, que fuese a diario, por el cansancio o ahora porque he querido criar a Noah en estos primeros meses. Creo que, si te lo tomas con calma y tienes ayuda, aunque en mi caso mi trabajo es más fácil para eso, lo llevas bien. Yo tengo muchas ganas de trabajar, ahora más, porque sé que cuando llegue a casa voy a tener al príncipe esperándome. Lo que más me preocupa es encontrar a alguien que lo cuide y que se encargue de él cuando yo no esté. Eso es lo que me quita el sueño, más que el hecho de volver al trabajo y tener que compaginar ambas cosas.

Más noticias sobre Elena Furiase...

- La carta con la que Elena Furiase desvela los problemas de la maternidad

- Elena Furiase comparte su primera foto en familia

- Elena Furiase y Gonzalo Sierra bautizan a su hijo