Es una de las etapas más felices de Elena Furiase. La hija de Lolita Flores dio la bienvenida a su primer hijo el 12 de octubre por lo que hace relativamente poco que conocimos a Noah en redes sociales. Para celebrar su primer mes de vida, Elena Furiase ha querido compartir con sus seguidores una foto de él.

Aunque lo importante de este post han sido las palabras de la actriz, que, con toda naturalidad, ha compartido los problemas que tiene el ser madre. Sus letras, que muchos han calificado como una carta dirigida exclusivamente para su bebé, han sido las siguientes: "No me importa caerme de sueño, No me importa la tendinitis del brazo, No me importa el dolor de cuello, No me importa no tener tiempo, No me importa comer a deshora, No me importa, No me importa", escribe.

Sin embargo, parece no importarle pues, al final de su mensaje, recordaba lo bueno que es ser madre: "Pues todo merece la pena con tal de verte crecer fuerte, feliz y sano. Feliz cumpleMes mi vida", concluía. Sus seguidores han apoyado a la actriz y su foto ya ha llegado a más de 20.000 'me gusta'.

