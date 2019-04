2 abr 2019

Alejandro Albalá ha demostrado ser un tipo de palabra. El joven hizo una serie de promesas que cumpliría en el caso de no salir expulsado de la casa de 'GH Dúo' el pasado jueves en ese duelo con Sofía Suescun. Y no va a quedar mal. Jordi González ponía en manos de la audiencia cuál de los tres retos que verbalizó querían que llevase a cabo, y no hubo discusión. Descartadas las opciones de teñirse o raparse el pelo, le tocaba desnudarse ante el público.

Y no nos referimos a un desnudo metafórico, de esos que han hecho algunas de sus compañeros -y él mismo- en la curva de la vida dejando al descubierto los secretos más oscuros de su pasado, sino a un desnudo literal. De quitarse la ropa.

"Tienes que quitarte los calzoncillos y el micrófono y correr desnudo por el jardín hasta las cinco de la mañana", le indicaba el presentador. Alejandro tapándose sus partes nobles con las manos, dio unas vueltas corriendo alrededor del jardín de la casa de Guadalix de la Sierra como vino al mundo, cumpliendo los deseos de esa audiencia que, días atrás, le salvó y mandó a su ex a plató.

Foto de Alejandor Albalá completamente desnudo en la casa de 'GH Dúo'. pinit telecinco.

Por cierto, la cara de esta viendo la estampa era un cuadro. A medio camino entre la risa y la incredulidad, las cámaras enfocaban a una Sofía que comprobaba cómo ese chico tímido al que conocimos gracias a Chabelita, ha dado un paso al frente para aumentar sus opciones de llevarse los 100.000 euros del maletín.

