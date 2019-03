3 mar 2019

Sofía Suescun ha sido la favorita para la repesca de 'GH Dúo'. Esto no le está haciendo nada bien a Alejandro Albalá que, sin duda, sigue enamorado de la pamplonica. Ella le ha confesado que también está enamorada de él y le está volviendo loco.

La parejita no se separa, pero la tensión entre ellos es más que latente. La última de Sofía con Alejandro ha sido preguntarle si le va a dar la mitad de su premio si gana 'GH Dúo'. "¿Me darías la mitad del premio si ganas?", le decía Sofía a Alejandro. Pero él estuvo bastante listo y le respondió: "¿Me vas a dar tú la mitad de los 100.000 euros de 'Supervivientes'?".

Pero eso no es todo, porque aunque ella entró en la casa e intentaron retomar su relación, pero eso no va a ser posible. Se le declaró a Alejandro, quien no entendía nada, pero acaba de decirle que no puede estar con él fuera. A Alejandro se le hace muy raro que dentro de la casa ella no le dijese que le quería y Sofía ha decidido darle la vuelta a la tortilla.

"La idea clara es que no podemos estar juntos. Demuestro que siento. No podemos estar juntos fuera. A veces sabes que soy muy fantasiosa, te he mentido. A partir de ahora te voy a decir que no te quiero. Me voy a esforzar en mentirte", le decía en el jardín a Albalá que cada vez se encuentra más desconcertado con su actitud. "Me estoy volviendo loco", decía el concursante sin saber cómo actuar con su ex, novia, o simplemente compañera de concurso.

Y para más, a Alejandro se le suma su enfado con la nominación de María Jesús. "Eres cómplice de la maldad y cuando una persona se está riendo de la otra tú no tienes que seguirle el rollo", le decía ella. A lo que Alejandro responde: "No cabe tanta maldad en este cuerpo".

