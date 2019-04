3 abr 2019

Ya anunciaba su hermana, Terelu Campos, que Lydia Lozano tenía algo que anunciar a 'Sálvame' cuando volviese a plató. Después de su retoque de papada, las críticas a sus compañeros y su exclusiva en el 'Deluxe', Carmen ha anunciado que abandona el programa.

Primero se lo hizo saber a dirección pero no ha especificado qué es lo que realmente quiere abandonar. Sin embargo, algunos de los colaboradores ya lo saben. Además, contaba en la entrevista que su ilusión es volver detrás de las cámaras y dirigir pero nadie le ha llamado para hacerlo. "Ayer por la noche crea un grupo y nos cuenta que ha tomado una decisión y que es abandonar el programa", comentaba dirección.

"Esta mañana la hemos llamado y nos cuenta que le ha superado toda esta situación. Tiene pánico escénico a estar en este plató. No tanto a la reacción de los compañeros como a lo que se habla de ella. Le pasa factura y lo está pasando mal", continuaba contando sobre la conversación que había tenido con Carmen.

"No ha valorado la sobreexposición que se ha hecho. Desde que salió de 'Las Campos' ha hecho no sé cuántas portadas, su hija, la madre, el reality. Tiene que dosificar. Se ha puesto en medio de la tormenta y de repente no quiere que le caiga la lluvia. Carmen debería pensarse qué es lo que se está haciendo", comentaba Mila Ximénez conociendo que Carmen estaba cansada de las cámaras.

Una de las confesiones más sonadas de su entrevista fue que estaba muy dolida con sus compañeros y, Gema López quiso hacer un apunte a esta impresión: "El dolor se termina convirtiendo en portada". Además, la colaboradora apuntaba a las ganancias económicas que fueron lo que decidieron a Borrego a ponerse delante de las cámaras. "Probablemente Carmen se llevó un disgusto el sábado pero a final de mes se llevará una factura que yo no voy a cobrar. El dinero, las exclusivas y demás son muy golosas pero se paga un precio y lo está pagando ahora". Ese precio moral muy alto ya Carmen Borrego no está dispuesta a pagarlo.

