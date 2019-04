2 abr 2019

Carmen Borrego está en el ojo del huracán de 'Sálvame' tras su entrevista en exclusiva después de su operación estética. Por su ausencia en el programa y sus indirectas en la entrevista los colaboradores le han atacado pero, su hermana, Terelu Campos ha salido a defenderla incluso con un 'mea culpa'.

Terelu comenzaba su intervención en 'Sálvame' justificando que a Carmen Borrego se le han mezclado muchas cosas en su vida. "Creo que se han juntado el hambre con las ganas de comer. A Carmen anímicamente le han afectado muchas cosas", decía Terelu a lo que Mila Ximénez le contestaba "Yo he tenido dos hermanos enfermos de cáncer, mi madre con Alzheimer y venía aquí a currar y estaba mal".

El público se deshacía en aplausos pero Terelu frenaba la euforia con un: "La primera que ha estado enferma y ha venido a currar soy yo" y continuaba increpando a Mila preguntándole por su estado de ánimo de hierro: "¿Tú siempre te has sentido igual de bien anímicamente? Me alegro muchísimo que jamás en la vida tengáis bajones".

Ninguna de las dos daba su brazo a torcer, pues Mila considera que, aunque haya estado mal, debería haberse pedido días de vacaciones y no haberse ausentado: "Yo he estado aquí y he estado incómoda con mis compañeros y me he reunido con dirección y he dicho "No estoy para trabajar, dadme unos días de vacaciones" y me he ido".

Hasta que finalmente Terelu Campos daba un titular a los seguidores de 'Sálvame': "A lo mejor Carmen tiene cosas que deciros cuando venga. (…) Yo no tengo nada que decir y no voy a poner en boca de mi hermana nada". Pues en el ejercicio de autocrítica, puede que Carmen Borrego se haya concienciado con lo que ha hecho.

Para más, su hermana se ha culpado de que los demás colaboradores no hayan contactado con ella diciendo que no sabían nada, cosa que Rafa Mora pone en duda porque todos los medios se hicieron eco de la noticia. "Yo podía haber puesto en los chats que tenemos que Carmen había salido bien de la intervención pero que estaba chunga. Yo creo que la personas que conforman ese chat habrían preguntado cómo estaba o se habrían puesto en contacto con ella pero no lo hice e igual tengo parte de culpa".

Más noticias sobre Carmen Borrego

- Carmen Borrego estalla: "No voy a permitir que se hable de mi vagina"

- Las impactantes fotos de Carmen Borrego tras su segunda operación de papada

- Terelu Campos, entre lágrimas: "Psicológicamente ha sido demoledor"