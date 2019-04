3 abr 2019

Muchos paises celebraron el pasado lunes el reconocido 'April Fools', lo que podría conocerse en España como el 'Día de Santos Inocentes'. Justin Bieber no quiso perder la oportunidad de gastar una broma a sus seguidores y les hizo creer que él y su pareja, Hailey Baldwin, estaban esperando su primer hijo. Un hecho que hizo saltar las alarmas de todo el mundo a los pocos minutos, creando todo tipo de reacciones.

Algunos le rieron la gracia, pero otros lo llevaron más allá acusándole de haberse burlado de las personas que no pueden tener hijos. Ante esto, Justin Bieber se ha visto obligado a disculparse vía Instagram por todos aquellos que se han tomado mal la tomadura de pelo. Y lo ha hecho con una imagen de una noticia que dice "Justin Bieber criticado en redes sociales por la broma del embarazo"

"Siempre habrá gente ofendida, también hay otra que no se toma muy bien las bromas. Yo soy un bromista y fue 'April Fools'", comienza la nota. "No pretendía en absoluto ser insensible con las personas que no pueden tener hijos", asegura, a la vez que se defiende asegurando que muchas personas hacen este tipo de bromas a su familia, y no ocurre nada malo. Aun así parece afrontar las críticas: "Me disculparé de todos modos, asumiré la responsabilidad y pediré perdón a las personas que se ofendieron".

En la carta, el cantante se muestra arrepentido: "Realmente no quiero que nadie se lastime con una broma. Es como cuando le tiré una tarta a mi hermanita en la cara por su cumpleaños esperando que ella se riera, pero ella lloró", cuenta como ejemplo. Así, el artista asegura que no quiere comparar una cosa con la otra, pero quiere hacer entender a sus seguidores lo que quiere expresar. "Algunos podrían haberse reído, pero otros se ofendieron... Creo que con las bromas a veces tienes que tirar los dados", concluye.

