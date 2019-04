3 abr 2019

Anabel Pantoja está más dentro de 'Sálvame' que nunca. Le ha tocado comentar qué pensaba, tanto bueno como malo, de cada uno de los compañeros. No se quedó con tinta en el tintero y dijo todo lo que se le pasaba por la cabeza. Cuando Lydia escuchó las palabras que Anabel le dedicaba, arrancó a llorar y le reprochaba un "De ti sí que me duele".

Empezó posicionando las claves para entender cuál de los colaboradores le parecían más imprescindibles en el programa. Cuando llegó a Lydia, en el vídeo se puede observar como dice: "Lydia es también una de las fundamentales para mí. También se equivoca, otras veces no da ni una. Ha pasado momentos muy duros pero aquí está".

Nada más acabar el vídeo se justifica y aclara que no fue así, que el vídeo está editado y que dijo cosas positivas y por destacar de la colaboradora. Mientras se escucha a todos los concursantes mirando a Lydia advirtiendo que en cualquier momento va a empezar a llorar.

Muy dolida Lydia le dijo a Anabel: "De ti sí que me duele. Tengo mucho rollo contigo y hablo muchas noches contigo. Hablamos de muchas cosas. De ti sí que me duele". Destrozada le reprochaba sus palabras mientras Anabel intenta justificarse. "¿Qué está editado? Si sabes dónde trabajamos. Algo has dicho para que lo pongan", le decía Lydia muy enfadada y decepcionada.

"Me preguntan con quién me llevo bien y digo que me llevo bien con Gema, Belén y Lydia que son con las que más he concretado. Me parece injusto que la hagan llorar y que la pongan en esta tesitura", quiso aclarar Anabel Pantoja. De hecho, Paz Padilla ha reconocido que habla muy bien de Lydia en el vídeo completo y que sí que cuenta su estrecha amistad.

