3 abr 2019

El programa número 2.000 de 'El Hormiguero' está a la vuelta de la esquina y Pablo Motos se ha buscado un invitado a la altura de las circunstacias. Lo anunció ayer. Será Will Smith quien le acompañe en el plató en una cifra tan redonda de emisiones. Para él, el actor no es uno más de todas las estrellas que han pasado por el programa, y así lo hizo saber a la audiencia.

"Creo que lo puedo anunciar, creo que puedo decir algo super en exclusiva. Espero que no me maten: vamos a hacer el programa 2.000 muy pronto con Will Smith. Ha venido todo Hollywood, pero hay gente que se me resiste", sentenciaba el conductor del espacio.

Ha venido todo Hollywood, pero hay gente que se me resiste"

"Si fuera una relación sentimental te diría que fue un 'flechazo'. La primera vez que le vi él venía enfermo y no había hecho las cosas que tenía que hacer por la tarde, pero por la noche quería hacer el programa y cuando vino y se entregó y cantó 'El torito bravo' de El Fary", recordaba Motos casi emocionado por ese vínculo que se generó entre él y la estrella.

Un vínculo tan fuerte que llegaron a convertirse en socios de un negocio. "Tuvimos una empresa juntos porque él tenía la idea de vender el programa a Estados Unidos. Estuvimos a punto de hacerlo a la NBC, pero al final empezaron a hacer ciencia en todos los programas de Estados Unidos", detallaba.

Y terminaba lanzándole un piropo a su buen amigo Will: "Es el mejor regalo que me puede dar el programa, conocer a gente que es mejor que tú. Y él es realmente especial".

