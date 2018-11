28 nov 2018

Will Smith es amante de las bromas y la última que ha compartido en su perfil de Instagram le ha salido un poco cara. Además de sus lecciones de vida, de disciplina y felicidad, que ha grabado para sus 'stories', comparte sus mejores momentos , y por ello el público y la crítica le quieren. Pero en su última broma acabó detenido.

El domingo se celebró el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. Mientras Will Smith la liaba, el español Fernando Alonso corría su última carrera en Fórmula 1. El ganador fue el inglés Lewis Hamilton, uno de los protagonistas de la historia de la broma de Will Smith. "Look what you made me do?!?! I JUST WANTED TO DRIVE" -"¡Mira qué me has hecho hacer! Yo sólo quería correr"-, escribía el actor en la publicación de Instagram.

El actor que protagonizó 'El Príncipe Bel Air' y saltó al estrellato, se puso de acuerdo con Hamilton para atarle a una silla y hacerse pasar por él para sustituirle en una carrera. "Tú ya has ganado, guárdate para otra ocasión. Además, eres negro y yo soy negro, así que nadie va a notar la diferencia", le decía Smith a Hamilton mientras lo ataba. Tan solo intentaba cumplir un sueño pilotando uno de los bólidos. Pero en el vídeo se ve al final cómo el artista es escoltado por los miembros de seguridad y lo sacan del recinto.

No es lo único con lo que Will Smith ha revolucionado las redes sociales y ha sacado unas risas a todo el mundo. Durante su paso por La Habana estuvo bailando salsa en el restaurante donde celebraba Acción de Gracias con su familia. ¡Will Smith no puede estar quieto!

