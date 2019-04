3 abr 2019

El próximo 15 de junio, Pilar Rubio y Sergio Ramos darán un paso más en su relación para convertirse en marido y mujer. Tras siete años y tres hijos en común, -Sergio, de casi cinco años; Marco, de tres; y Alejandro, de uno-, el pasado julio tomaron la decisión de casarse, cuando el futbolista le pidió matrimonio en un exclusivo club de la capital. Ahora, a apenas dos meses de la fecha, la presentadora continúa dando pistas, ilusionada, de como será el enlace, que tendrá lugar en Sevilla, ciudad natal del futbolista.

Sumergida totalmente en los preparativos, Rubio estuvo presente en la presentación del nuevo tratamiento de Maribel Yébenes, donde aprovechó para asegurar que está ansiosa y con muchas ganas de que llegue el día. Aun así, está segura de que los nervios de verdad, posiblemente lleguen "la semana de antes".

En cuanto al vestido, aun es todo un misterio: "No se puede hablar. Dentro de un mes podré contar algo", afirmaba. Lo único que la modelo ha dejado claro es que "una novia debe ir como le apetezca". "No tenemos que tener muchos cánones establecidos porque si no sería muy aburrido que todas las novias fueran iguales", exponía. De esta manera, también ha puesto en duda que el misterioso traje deba ser, obligatoriamente, blanco.

En esta boda, no serán dos los protagonistas, sino cinco. Pues los tres pequeños tendrán un papel muy importante en la celebración, aunque la madre afirme que no sabe "si serán los pajes", pues son muy pequeños y quizás sea "demasiada responsabilidad para ellos".

La costa Este de Estados Unidos y África dice ser dos puntos perfectos para celebrar la 'luna de miel', aunque para visitar este último deberían vacunarse, algo que parece no gustarle demasiado. Aun así, la actriz asegura que hay muchas partes del mundo que les encantaría conocer, por lo que el destino es todavía una incógnita.

