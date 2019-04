3 abr 2019

Hemos pasado de un posible acercamiento entre Brad Pitt y su exmujer, Jennifer Aniston, a la sentencia de que una de las hijas del actor y Angelina Jolie, se dirija a esta última como "mamá". Como lo leen. O, al menos, así lo asegura un medio australiano.

Es la revista 'New Idea' quien sostiene que Shiloh habría pedido permiso a Brad para dirigirse en esos términos a Jennifer, con quien, fruto de ese acercamiento de Pitt con su ex, habría forjado unos fuertes lazos. Lo que no sabemos es que opinará Angelina de que este le haya dado su consentimiento y cómo le sentará que se haya producido esta situación.

Al poco de producirse la separación entre Brad y Angelina, varios medios estadounidenses apuntaron a la posibilidad de que él tratara de retomar la relación con Aniston, de quien se divorció, precisamente, tras cruzarse en su camino Jolie. Y lo cierto es que, hace unas semanas, pudimos ver como el actor estaba entre los invitados a la fiesta de 50 cumpleaños de la protagonista de 'Friends'.

Todo esto parece verosímil. Lo que presenta más dudas es ese eco que se ha generado en los mentideros sobre una posible segunda boda entre Pitt y Aniston. Una celebración que ya habría tenido lugar y tras la cual habrían disfrutado de un romántico viaje a París a modo de luna de miel.

