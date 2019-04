4 abr 2019

Si hay un famosos nacional que no se corta a la hora de hablar de su ideología o a mostrar abiertamente su posicionamiento político, ese es Fran Rivera. Tampoco le importa las consecuencias que eso pueda tener. Así que, ha vuelto a verse en el medio de una polémica. Esta vez, por tocar el tema de Cataluña.

"Una pregunta. Yo, orgulloso de ser español, declarado públicamente mi amor por España, torero y anti-independentista y anti-nacionalista, ¿podría pasear tranquilamente por Barcelona o alguna ciudad de Cataluña sin miedo a que me insulten o me peguen?", escribía en su cuenta de Twitter.

Yo,orgulloso de ser español,declarado públicamente mi amor por España, torero y anti-independentista y anti-nacionalista . Podría pasear tranquilamente por Barcelona o alguna ciudad de Cataluña sin miedo a que me insulten o me peguen ??? — F.R.Paquirri (@Paquirri74) 1 de abril de 2019

Por supuesto, las reacciones no se hacían esperar y al torero le llegaban mensajes de todo tipo, desde aquellos que trataban de abrir un debate pacífico a esos otros que se escudaban en el anonimato que da el ciberuniverso para atacar con dureza a un Fran que no ha tenido reparos en analizar esas respuestas recibidas.

"A todos los catalanes que me han contestado, algunos insultando otros no, por supuesto que no se puede generalizar. Más de la mayoría de catalanes no quiere la independencia y tienen que sufrir está sin razón y agresividad. Que imagen más mala estamos dando", eran sus palabras.

A todos los catalanes que me han contestado.Algunos insultando otros no.Por supuesto que no se puede generalizar,más de la mayoría de Catalanes no quiere la independencia y tienen que sufrir está sin razón y agresividad.Que imagen más mala estamos dando — F.R.Paquirri (@Paquirri74) 1 de abril de 2019

