Después de tres meses sin sexo, la pareja saca el tema más de lo habitual. También coincide con que son menos en la casa e Irene acude al confesionario hasta para decirle que está aburrida. Aunque Kiko cree que tiene la solución, no va a suceder y estas son las confesiones más directas que han hecho Kiko Rivera e Irene Rosales sobre sus deseos sexuales.

En medio de una reunión de los concursantes del salón de casa, mientras Juanmi le masajeaba los pies a Irene Rosales, empezaron a hablar de la ausencia de sexo de la pareja durante estos tres meses. Juanmi les motivó a que se fuesen a su cama donde no había cámaras, pero eso no va a ser posible.

Además, Kiko les cuenta que ya se le hace cuesta arriba pero Irene dice que "no tiene la necesidad de hacerlo en una televisión donde le está viendo muchísimas personas". "Por las mañanas viene a buscarme y me da besitos en la oreja. Lo raro que no te meta mano", comenta el cantante que intenta convencer a su mujer de pedir una hora sin cámaras.

"Tú tienes que hacer como dijo mi madre. ¿Qué te dijo mi madre que hiciéramos? Que hiciéramos 'edredoning'", mientras Irene se reía cómplice y Kiko daba los detalles de la conversación. De hecho ella misma repetía las palabras de la Pantoja: "Sois un matrimonio es normal".

Ella confiesa que ahora es cuando más está flaqueando, y que por eso se va a la cama antes que Kiko todas las noches. "A mí me apetece meterme en la cama todas las noches con Kiko pero sé que el mínimo roce puede estallar la mundial". Y, aunque asegura que "si desfoga, desfoga por lo alto", Kiko ha sentenciado la "hora sin cámaras" con un: "En una hora sin cámaras a mí me sobran 59 minutos".

