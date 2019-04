4 abr 2019

Hay muchas cosas que se dan por supuesto, pero que a los hijos de los famosos hay que explicarles que son famosos, no lo pensamos todos los días. Aunque tus padres también te hayan explicado a qué se dedicaban o de dónde venían, contarlo así es mucho más exótico y poco común.

Kim Kardashian ha tenido que poner a North en situación y decirle "sí, hija, somos famosos, por si no te habías dado cuenta". No, realmente no fue así, pero tuvo que explicárselo igualmente. Lo que va a ser la 16ª temporada de "Keeping Up With The Kardashians", el reality familiar, promete casi tanto como el resto.

En el avance de la temporada, Kim explica a North por qué siempre tiene a paparazzis detrás de ella o les persiguen en espacios públicos. Algunas de las Kardashians, Khloé, Kourtney y Kim, acudieron al programa de Jimmy Kimmel y allí expusieron el vídeo en el que se veía a la hija mayor de Kim Kardashian en el asiento trasero del coche un poco asustada. ¿Cómo le explica Kim Kardashian a su hija que es famosa?

"Bueno, poniéndome muy técnica… (…) Mi nombre es Kim Kardashian y papá es Kanye West. Papá es un cantante, un intérprete, un artiste. Mamá... tiene tantos talentos que no puedo empezar ni a nombrarlos", le decía a North para llegar a la conclusión de que nunca va a tener una vida normal. Esa que echa de menos Kylie Jenner que dice que se le negó la oportunidad de ser normal.

North ha aceptado tan bien su papel que Kim Kardashian cuenta un divertido episodio que protagonizó la nueva promesa del clan. Llegaban a una boda y bajó las ventanillas del coche y se puso a gritar: "¡Kim Kardashian está aquí! ¡Hola, soy North West! ¡Kanye West es mi padre!". Aunque todos sabían quiénes eran, para ella todo esto está siendo un descubrimiento y lo vive mejor que nadie.

