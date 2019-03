22 mar 2019

Se acabó el concurso para Carolina Sobe. Le tocó medirse a uno de los pesos pesados de esta edición de 'GH Dúo', María Jesús Ruiz, y perdió el duelo. Así que, ayer cogió sus maletas y puso rumbo al plató, donde la esperaba Jordi González, no sin antes lanzar el último dardo a María Jesús, que ha sido una de sus grandes enemigas durante este par de meses largos de encierro.

La ex Miss volvía a hacerse la víctima tras ver algunos de sus vídeos dentro de la casa y, ante el tema de Antonio y cómo Sobe aseguraba que todo le habían advertido de cómo era este, ella dejaba caer que la había traicionado. Carolina era clara: "Tú no eres mi amiga, te puedo apuñalar todas las veces que quiera".

Quien tampoco es ya su amiga es Nagore Robles. Quien, por cierto, también la acusa de traición. Carolina hizo un examen de conciencia en la curva de la vida hace unos días, arrepintiéndose de haberla perdido. La pareja de Sandra Barneda no se creyó sus lágrimas y dijo que no se sentaba a hablar con ella porque no se fiaba. Y, claro, poco después de pisar ese plató, le pusieron el vídeo para que viera lo que había dicho de ella Nagore.

Tras ver esas imágenes de quien fue su amiga, Sobe reconoció arrepentise de haberla mencionado dentro del concurso, pero daba una explicación: "Cuando estás haciendo la curva de la vida, te vienen episodios, como fotografías... Y, de repente, estás escribiendo y como que se te va".

"Todo fue por cosas que me decía que había pasado dentro de su 'reality' y de amistades que hablaban conmigo y me decían una cosa, hablaban con ella y le decían otra... Una cosa así un poco rara", intentaba excusarse sobre por qué terminaron por romper una relación que fue intensa.

Ella tiene hecha su vida y yo la mía"

Jordi le advertía que el domingo van a tener que verse las caras. Carolina acidirá como expulsada de esta edición de 'Gh Dúo' y Nagore como colaboradora del programa. "Si os apetece habláis; y si no, pues nada. Yo no os voy a obligar", decía el presentador. "Ella tiene hecha su vida y yo tengo hecha la mía", era la respuesta de una Sobe a la que se vio empequeñecer tras las palabras de Tobles.

Ayer asistimos a las últimas nominaciones de 'GH Dúo'. María Jesús Ruiz, Alejandro Albalá o Sofía Suescun se quedarán a las puertas de una final en la que ya están sus otros compañeros, Kiko Rivera, Irene Rosales y Juan Miguel.

