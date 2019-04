4 abr 2019

Luis Fonsi le propuso a Pablo López un reto con una de las cosas que el cantante no lleva nada bien: el inglés. Pablo Challenge, como le llamó Luis Fonsi a la aventura de Pablo ya ha sido presentado y… ¡superado!

"Te reto, Pablo. Y como tiene que ver con el inglés se llama Pablo Challenge. Es un trabalenguas en inglés", le decía Luis Fonsi a Pablo López. De hecho, ni él mismo se lo sabía de memoria, pues fácil realmente no era. "Espérate que lo tengo apuntado porque no me lo sé". Pablo no salía de su asombro cuando lo vio pero aseguró que lo conseguiría. Ahora, bien, las horas que le habrá echado a ensayar el dichoso trabalenguas no habrán sido pocas.

Pablo López se llenó de valor y comenzó a descifrar lo que ponía el trabalenguas. La primera vez llegó al final a rastras, pero después ¡lo consiguió! Aunque fue "un poco lento", según él, consiguió decir en inglés el dichoso trabalenguas y más de la mitad de la audiencia no se enteró de nada.

El cantante ha confesado que ha tenido que ensayarlo muchísimo y en sus redes sociales dejó material suficiente de testigo. Pero no sólo eso, consiguió que otros se sumasen al Pablo Challenge y le imitasen con el trabalenguas.

Luis Fonsi, que tiene un estupendo dominio del inglés le ha dado la enhorabuena a su amigo. Seguramente se piense si la próxima vez le reta, pues al parecer todo lo que se propone Pablo López lo consigue.

