5 abr 2019

Kiko Matamoros ha dado una entrevista en la que asegura que, le cueste lo que le cueste, va a acabar con Makoke. Se siente engañado, traicionado y utilizado. Además, no va a permitir que se quede con todo y sus otros hijos no reciban nada. Por esta polémica el colaborador estuvo a punto de sufrir un infarto según Kiko Hernández.

"Cuando él me ofrece la entrevista pensaba que era un 10% de lo que ha dicho. Vicente, el director, lo sabe porque le mandé la entrevista en bruto. No sabes lo que se ha tenido que limpiar en esta entrevista. Las burradas que Kiko Matamoros suelta en esta entrevista.", comenta Kiko Hernández sobre la entrevista que le hizo a Matamoros. Algunas de las colaboradoras pregunta por qué no le frenó y Kiko asegura que porque no es tonto y sabía lo que estaba haciendo.

"Era más duro con el hijo de Makoke. Es un jaque mate a Makoke pero también a Kiko Matamoros. Es un "Quiero morir matando"", explicaba sobre las duras declaraciones de la entrevista. Kiko Matamoros está dispuesto a entregar a Hacienda sus bienes escondidos con tal de que Makoke no se lo quede todo.

Nadie entiende por qué Kiko ha sido engañado de esta manera. Y el colaborador lo explica: "Makoke le dice "Kiko no te preocupes que lo vamos a vender todo". A Kiko Matamoros le están engañando porque piden mucho más dinero de lo que le piden allí por una casa. No le van a pagar más porque sea la casa de Kiko Matamoros y Makoke. (…) Teníamos un comprador y ella le dice que no vende la casa por ningún precio. ¿Sabes quién era el comprador? Laura Matamoros".

Kiko Hernández ha hecho una confesión muy dura sobre el estado de salud de Matamoros. Asegura que Matamoros ingresó con un fuerte dolor abdominal y 21 de tensión "al borde del infarto". Y acusa a Makoke de estarle engañando y esperando a ver si le pasa algo para poderse quedar ella con todo.

