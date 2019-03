15 mar 2019

Kike Calleja daba la exclusiva en 'Sálvame' de una ruptura casi definitiva entre Kiko Matamoros y Cristina Pujol. Además de hablar sobre su enfermedad y sincerarse respecto a su familia, Kiko ha reconocido que todo lo que contó Calleja era verdad.

"Tuvieron una bronca monumental. Hasta el punto de que se van al hotel y que el fin de semana se rompe la relación. Yo me atrevo a decir que a día de hoy esa relación está rota", decía Kike sobre el encuentro que tuvieron en la discoteca que Kiko Matamoros califica de "poco agradable y tenso".

Él ha decidido dar su versión de los hechos y aclarar cómo estaban ahora mismo él y Cristina. "Yo me levanto a saludar a una amiga y le digo que me voy a "la playa" (refiriéndose a los reservados). Cuando estoy allí e un reservado, que está cerrado al público, entra la chica. Y, al tiempo, Cristina. No creo que de lo que viera Cristina se podría descifrar nada. Yo entiendo el cabreo de Cristina.", explicaba desde su punto de vista. Eso sí, cuando los colaboradores le preguntaban sobre lo que pasaba cuando Cristina no estaba, el evadía la pregunta y cambiaba de tema.

"Cuando llego al hotel, hablamos, discutimos y ella me dice que no está dispuesta a soportar cosas parecidas. Yo argumento que es mi vida y mi forma de relacionarme con la gente. Y ella decide que así no quiere seguir". Así que sí, hubo ruptura. Pero esta pareja parece que está destinada a recoger cada trozo que se le caiga tras una crisis. Kiko dio su brazo a torcer y según cuenta, el domingo por la mañana se reconciliaron. "Voy a intentar hacer las cosas lo mejor que sé y voy a intentar no herirte otra vez", le decía a Cristina Pujol.

