Turquía está de moda, pero no como destino turístico, sino como lugar de peregrinaje para todos aquellos que desean realizarse un injerto capilar más económico de los que se ofrecen en España. Son muchos los hombres que viajan hasta Estambul para recuperar su frondosa melena, como ha sido el caso del Maestro Joao, al que hemos visto volviendo con costras en la cabeza y unas cejas visiblemente más pobladas.

También aprovechó para hacer publicidad a través de un cintillo de la clínica en la que se ha realizado el tratamiento de belleza que le hará tener una cabellera más poblada que la de John Travolta en 'Grease'.

Con él estuvo un amigo del que no se conoce el nombre, pero del que se sabe que no es su novio. De hecho, un día después de su viaje a Turquía, el Maestro Joao compartió un romántico vídeo en Instagram junto a su amado Pol Badía paseando por Madrid.

El resultado de la cabeza del Maestro Joao por detrás. pinit Agencias

