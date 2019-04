4 abr 2019

Lo anunciaba a principios de semana, con un mensaje a sus jefes, y ayer quiso dar las explicaciones pertinentes. Carmen Borrego dio la cara ante sus compañeros en su última tarde en el programa de Telecinco. Porque abandona 'Sálvame'. Y, fundamentalmente, se echa a un lado por su familia.

"Nadie me ha obligado a tomar esta decisión. La he tomado libremente, pero ahora mismo estoy muy tocada. No estoy en plena forma. No quiero que mis hijos sufran más. Mi marido ha sufrido mucho y me ha pedido que lo deje, porque no me veía feliz", explicaba la hija de María Teresa Campos.

No quiero que mis hijos sufran más"

Aprovechaba para aclarar que lo que dejaba era el programa, no el medio: "Yo no he dicho que vaya a dejar la televisión. Solo dejo 'Sálvame'. El 'Deluxe' no, porque allí empecé mucho antes y porque son muy diferentes". Y añadía: "Ahora mismo no me siento preparada para hacer mi trabajo aquí. Cuando crees que tu trabajo no lo vas a hacer bien es tiempo de irte. No estoy bien por motivos personales más que profesionales".

"He perdido mi sentido del humor dentro y también fuera de un plató y ahí me he tenido que plantear mi vida. Ha sido una decisión profesional muy difícil, pero soy consecuente. Definitivamente tomo la decisión el viernes, pero ya la llevaba pensando durante hace tiempo. Aunque lo último es determinante. Creo que se han sobrepasado todos los límites", explicaba, aludiendo de manera directa a todos los comentarios que ha tenido que soportar sobre su físico y sus operaciones.

Lo cierto es que, desde que se puso delante de las cámaras, se ha convertido en objetivo de críticas. Algunas, rozando la crueldad. Ha experimentado lo que otros colaboradores han apuntado en numerosas ocasiones: sentarse en el sillón de 'Sálvame' es quedar expuesto. Tú y tu vida.

