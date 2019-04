7 abr 2019

No corren buenos tiempos para el Rey del Pop. Hace más de un mes que salió a la luz el polémico documental de HBO sobre los presuntos abusos sexuales cometidos por Michael Jackson a varios menores en repetidas ocasiones que han dañado por completo la imagen del artista.

Me parece ridículo que se esté ninguneando la calidad creativa de Michael Jackson".

Una cinta que enfadó -y mucho- a los seguidores más fieles del cantante y sobre todo, a su familia, quienes ya han lanzado un nuevo documental para defenderlo de las acusaciones. El último en opinar sobre el asunto ha sido Mario Vaquerizo. El cantante se ha sentado en el plató de 'Viva la vida' este sábado para promocionar su nuevo libro 'Cuentos para niños rockeros' y para hablar, entre otros asuntos, sobre la polémica que rodea al intérprete de 'Thriller'.

"Con toda la polémica que hay ahora alrededor de Michael no hay que olvidarse de que fue un gran artista. Hay que tener la capacidad de separar la vida personal de la vida artística de las personas", explica contundente el marido de Alaska. Y recalca: "Me parece ridículo que se esté ninguneando la calidad creativa de Michael Jackson, lo que hiciera en su casa...".

Una historia con muchas luces y sombras que ha salpicado también a los familiares de las supuestas víctimas, que ahora se encuentra en el punto de mira de la opinión pública y a quien ha criticado Vaquerizo sin ningún miramiento: "Yo a quien cuestiono es a las madres de esos niños que les dieron dinero y se callaron y dijeron que Michael no había hecho nada".

Unas declaraciones que no han gustado a algunas personas en las redes, que no han dudado en criticar todo lo que ha dicho. "Depende. Si eres un pederasta me es difícil separar nada" "Precisamente abusaba de esos niños por ser el artista que era (sigo sin entender que los padres de esas criaturas los dejaran con este tipo, por buen artista que fuera)", expresan algunos usuarios.

