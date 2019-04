8 abr 2019

Isa Pantoja ha heredado la condición Pantoja de contraer deudas con todo lo que se puede. Por muy ridícula que parezca su deuda con la cuidadora de su perro, lo cierto es que se ha llevado por delante hasta a un grandísimo amigo de Chabelita: Sema.

Sema ha cargado contra Chabelita por traicionarle, utilizarle y ser una sinvergüenza como apunta el mismísimo querido amigo de Isa. Según cuenta él mismo Isa le había dejado su perro a una amiga suya para que se lo cuidara, puesto que con los viajes le era a ella imposible. "Le dijo que le daba 150 euros por semana. Ella cogió, se desentendió del perro y ¡ea! No le paga nada", cuenta para 'Socialité'.

Esta deuda de 150 euros por semana se acumuló y sigue pendiente. Sema amenaza a Isa con ello diciéndole que no le va a permitir que trate así a Desi, una amiga suya. "Se lo dejó para dos semanas y al final se lo acabó dejando 5 semanas. Le dijo que le daba 150 euros por semana. Osea, si pasaron 5 semanas, son 750 euros. Pero ella en ningún momento se ha puesto en contacto, ha dado señales de nada… Tú no le vas a hacer esa perrería a una amiga mía, ni yo te lo voy a permitir. No tienes ninguna vergüenza".

Al parecer él mismo estaba buscando un motivo para sacar a Isa de su vida. "Es que no me interesa nada su vida. Paso de ella y me da exactamente igual. Si ella quiere cortar la relación conmigo pues mejor para mí. (…) Me da mucha pena porque es una persona a la que yo le he dedicado muchos años de mi vida, que le he dado todo mi amor, mi cariño, la he protegido y cuidado… No siento que ella me haya valorado tanto como yo me merecía. Yo me di cuenta hace mucho tiempo que ella solamente me quería para lo que le convenía", cuenta muy decepcionado a 'Socialité'.

