8 abr 2019

Compartir en google plus

Dakota Tarraga es la tercera concursante de 'Supervivientes 2019'. Una decisión que promete antes de las propias presentaciones. Sólo conocemos tres concursantes y las expectativas están por los cielos. Dakota no es menos y posiblemente el personaje más polémico de la edición. Así fue la polémica que hizo famosa a Dakota Tarraga.

Dakota, con 19 años, aparecía en 2014 en el programa 'Hermano Mayor' en el que, sin duda, marcó un antes y un después. En su propia presentación del programa la tachaban de "déspota, violenta e implacable". El alcohol era su peor enemigo por el que le habían vetado la entrada en diversos bares de la ciudad y había provocado duras peleas en casa: "Mi hija es violenta, déspota y dictadora. Tiene un problema con el alcohol aunque me lo niegue. No sabe beber, se pone agresiva, bebe de forma compulsiva, te insulta... Es inaguantable", comentaba su madre para 'Hermano Mayor'.

Quería esclavizar a sus padres que, según ella "tienen la obligación de dale dinero todos los días (…) y la Ley les tiene que obligar puesto que son sus padres y tienen que apechugar". Para más, les culpaba de la muerte de su hermano mayor. Dakota era capaz de destrozar todo a su alrededor y ahora, en la isla, tendrá que aprender a construirlo y convivir con gente tan o más conocida que ella y no menos polémica.

Pero la polémica trayectoria de Dakota no ha quedado en 'Hermano mayor'. Se dedicaba a hacer directos en Instagram insultando de Dakota, y algunos de sus seguidores se han encargado de recopilaros.

Nada de Dakota ha caído en el olvido y así podría ser su edición de 'Supervivientes 2019'. Algunas de sus frases épicas de Dakota de 'Hermano Mayor' siguen siendo muy usadas por los jóvenes:

Frases célebres de Dakota Tarraga “¿Qué no? Madre mía… Te digo yo a ti que sí”

“No me hables que mira, me pica la nariz y eso significa movida”

“Te voy a pegar un escupiñajo que te voy a ahogar”

“Si a mí alguna vez seríais capaces de denunciarme. De la cárcel se sale pero del cementerio no”

“Yo me tranquilizo cuando veo los billetes”

"He sentido la llamada, soy concursante de 'Supervivientes 2019', ¿qué no? Te digo yo a ti que sí, como los corazones de mi madre", fueron las primera palabras de la concursante para el anuncio de su participación en 'Supervivientes'. Si Dakota sigue en su línea pueden suceder dos cosas: que la expulsen por comportamiento, o que de una de las mejores ediciones de 'Supervivientes' de la historia. Que sea por su implicación y no por su violencia física o verbal. ¿Se sale de 'Supervivientes'?

Más noticias sobre 'Supervivientes 2019'

- Dakota ('Hermano Mayor') concursante de 'Supervivientes 2019'

- Omar Montes, concursante oficial de 'Supervivientes 2019'

- Isabel Pantoja enmudece tras la noticia de su posible participación en 'Supervivientes'