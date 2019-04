9 abr 2019

Ya tiene su casa, pero no piensa parar. Porque Belén Esteban sabe que Toño Sanchís se ha llevado más de lo que, en las primeras de cambio, ha podido demotrar. Ya tiene la documentación pertinentee iniciará una nueva batalla legal contrta el que fuera su mánager.

Ha sido ella misma quien lo ha desvelado. Lo hacía recién llegada de esas vacaciones en Tenerife que se ha pegado al lado del hombre que está a punto de convertirse en su marido, Miguel Marcos, y tras recalcar que, si se ha quedado con su casa, es porque es lo único que tiene a su nombre y con lo que podía saldar parte de esa deuda contraída.

"Me he llevado una alegría de mucho, no son ni uno ni dos son más contratos. Lo vamos a meter en la causa penal porque si lo hacía en la civil me lo paraban", aseguraba la de Paracuellos. "Por mediación del juzgado, algunos empresarios han tenido que presentar facturas y contratos que, al principio, no nos dieron. Y te llevas una alegría. Miguel y yo lo teníamos clarísimo y mis gestores también que se había llevado más", sentenciaba.

Belén aprovechaba, tras conocerse que Toño podría poner tierra de por medio e irse a Miami, para avisar a los que podrían ser sus nuevos vecinos: "A la gente de Miami, cuidado con los dineritos porque él se lleva lo que no es suyo". Nadie mejor que ella para saberlo.

