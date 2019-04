9 abr 2019

Dakota Tarraga ya está más que preparada para participar en 'Supervivientes 2019' y lo está deseando. Así mismo se lo ha hecho saber a sus seguidores y ha dejado algún mensaje implícito para sus futuros compañeros. ¿Será muy difícil convivir con Dakota? Esto es lo que dice ella.

"Me he depilado entera para ir a 'Supervivientes' porque yo, no me corto ni un pelo", comenzaba su vídeo personal en MTMAD. Aparecía depilándose, sí, depilándose. Y de ahí a prepararse la maleta. Más natural no puede ser. ¿O no es lo que "haces tú" para irte de viaje? Aunque tiene miedo a subirse a un avión, la idea de tirarse desde un helicóptero le da respeto e impresión.

Y en medio de tanta motivación, la polémica está servida. "Soy muy buena persona pero soy impulsiva. Salto en nada y tengo muy poca mecha. Si hay un premio me lo voy a ganar yo", decía Dakota en su vídeo de presentación. Y no solo eso, porque mientras preparaba la maleta reflexionaba en alto: "No aguato que me vacilen ni nada más. La que puedo liar por la plata…".

Ella cree que las cosas pueden ser muy fáciles pero, realmente, su comportamiento puede sentenciar un pronto final para la concursante. "Me considero una persona introvertida. Es fácil. Pero si me atacas pues no es nada fácil".

Dakota Tarraga es muy transparente y nadie pone en duda que sea muy auténtica en su edición de 'Supervivientes 2019'. No cabe duda tampoco de que todos esperamos que dé lo mejor de sí misma. Está súper animada y le manda un mensaje a todos sus seguidores. "!Os quiero mis corazones¡".

