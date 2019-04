8 abr 2019

En Cantora no deben aburrirse en las cenas de Nochebuenas -en esas en las que haya sido capaz Isabel Pantoja de reunir a la mesa a un buen número de miembros del clan-. Porque si ante las cámaras no se cortan a la hora de decirse de todo, no nos queremos imaginar lo que pasará en la intimidad de esas cuatro paredes. Irene Rosales -la última en salir del 'GH Dúo'- , una de las últimas en llegar a la familia, está bien metida en la dinámica.

Lo comprobamos anoche, durante 'El debate de GH Dúo', cuando la última expulsada del 'reality' no tuvo reparos en tirar con bala hacia su cuñada, Chabelita Pantoja, a la que le mandó un recadito bien claro que no sabemos si esta habrá escuchado ya, si encontrará réplica o si hará caso omiso al mismo.

Irene no se cortaba a la hora de asegurar que, si no se puede llevar el maletín de los 100.000 euros su marido, Kiko Rivera, su segundo en la lista de favoritos sería Alejandro Albalá, exmarido de su cuñada... Y con quien no acabó, precisamente, bien. Así que, la pregunta del presentador, Jordi González, era más que obvia: ¿cómo afectaría esa amistad entre ella y Albalá a la hermana de su marido?

Rosales era contundente y aprovechaba para lanzarle una 'pullita' a la joven: "Ella entró a un 'reality' y lo que hizo el primer día fue hacerse mejor amiga de Techi". Una clara alusión a cómo se acercó a la ex de Kiko nada más entrar en 'GH VIP', sin importarle nada el daño que le pudiera haber hecho en el pasado a su hermano.

Hay quienes ya apuntan a que entre ellas no hay buena relación. una muestra de ello sería que, cuando Chabelita entró a visitar a su hermano a la casa de Guadalix de la Sierra, ni se cruzaron. Mila Ximénez apuntó que esto había sido una petición expresa de la joven antes de aceptar desplazarse hasta allí para darnos esa imagen de la primera vez juntos de los hermanos en la pequeña pantalla.

