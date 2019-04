10 abr 2019

Ha pasado más de un año desde que viniera al mundo Cayetano Jr., el hijo de Eva González y Cayetano Rivera, y aún no habían tenido tiempo para bautizarle. Pero la pareja ya lo tiene todo en marcha para que el niño reciba el primero de los Sacramentos y convertir ese día en una gran fiesta familiar.

Es la revista 'Hola' la que ofrece este miércoles los detalles de esa bautizo que tendrá a la prensa del corazón con los ojos puestos en la localidad malagueña de Ronda. Porque es ahí, en la iglesia del Espíritu Santo, donde el pequeño recibirá las aguas bautismales.

¿Cuándo? Pues la fecha elegida por el torero y la presentadora es el 1 de junio. Un día en el que se reunirán sus seres queridos y hasta el que tendremos que esperar para ver si uno de los invitados presentes es Kiko Rivera, hermano de Cayetano, con quien parece que en estos momentos hay buena relación.

También se alimentará el morbo en busca de esa imagen de Eva junto a Lourdes Montes. Desde hace semanas se habla de que entre ellas no reina la paz y la armonía. Las palabras de Fran Rivera, las últimas que tenemos de alguien del entorno, hablan de un clima que no excedería la cordialidad. Hasta el punto que González aún no conoce al menor de los hijos de Fran y Lourdes, que nació a principios de enero.

Un evento que, sin duda, despertará una enorme expectación. Como todos en los que los hermanos Rivera tienen, si quiera, un mínimo de protagonismo.

