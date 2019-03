19 mar 2019

Anoche, Eva González nos enamoró aún más si cabe. La presentadora de La Voz apareció espectacular en el plató de El Hormiguero, al que acudió para promocionar la ronda de directos del programa musical. Y no solo volvió a derrochar simpatía, también estilo, con un vestido mini de flecos que no de dejó de mover en tono de broma cuando llegó al plató. "Me parezco a los que iban disfrazados de lavadero de coches en los carnavales de Cádiz", decía Eva.

Eva González con vestido de Longchamp, enoche en El Hormiguero. pinit @elhormiguero

A pesar de que también confesó sus miedos, Eva derrochó su simpatía habitual con Pablo Motos durante toda la entrevista. Pero nos vamos a centrar en su look porque fue lo que más nos impactó de la noche. Hacía mucho que la presentadora sevillana no estaba tan guapa. Y fue gracias a un vestido de Longchamp, de flecos en piel, recto y muy mini. Se cerraba en la parte delantera con una cermallera, que Eva llevaba ligeramente bajada.

Un traje perfecto para llevar con una botas de mosquetero con tacón alto, que le hacían unas piernas de escándalo, firmadas por Mascaró.

Eva González a su llegada al plató de El Hormiguero. pinit dr

Además de su outfit, su peinado y maquillaje fueron perfectos. Una melena salvaje hacia un lado y un maquillaje de ojos ahumados y labios fuertes que le favorecía como ninguno.

Aunque ella siempre derrocha estilo y cada look que saca en La Voz nos encanta, anoche estaba especialmente guapa. Eva, queremos verte más looks como este.