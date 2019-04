10 abr 2019

Mila Ximénez contó en 'Sálvame' la encerrona que le hizo a Gustavo González para demostrar que era el topo de 'Sálvame'. Ahora él responde a estas acusación plantándole cara a Belén Esteban. ¿Fue Gustavo González quien filtró esta información? ¿Y sino, quién fue?

Aunque las dudas giran alrededor de los colaboradores que tienen otras colaboraciones con publicaciones de prensa escrita en papel o digital, uno de ellos es Mila Ximénez. Se ha propuesto demostrar quién es el topo y quitarse de encima las posibles vacilaciones con que ella puede ser quien esté filtrando las informaciones de las reuniones secretas de 'Sálvame'.

"Les dije: "¿sabéis qué he pensado? Que para que no nos sigan voy a coger una casa fuera de Madrid y nosotros despistamos a la gente". Di todas las explicaciones. Al principio no salía y de repente, ahí estaba en 'Rumores' donde escribe Gustavo", contaba Mila.

"Gustavo González, premio Nobel a la mentira", decía Belén Esteban en plató provocando al colaborador que tardó menos que nada en saltar y contestarle. "Por cierto, voy a responder muy rotundamente a lo de topo. Previo a la reunión se lanza un dato de que yo he dicho que se iban a una casa rural", refiriéndose a las informaciones de la despedida de soltera de Belén Esteban. "Eso se escribe en una revista 'Diez Minutos'. Y yo no lo digo en la revista. Y si alguien vuelve a decir que yo escribo eso en la revista llamad a la revista y que os den el dato", decía Gustavo que estaba muy insultado porque le llamasen "el topo de 'Sálvame'".

"Yo no soy topo. Yo evito estar con mis compañeros que no amigos. Evito, cuando se da un dato, estar. Quiero evitar esa sensación de que me llamen topo. Yo no he sido topo y no soy el topo. Cuando yo digo en esa revista que agradezco que no me inviten a esa boda, porque no soy su amigo, porque no le caigo bien, porque no se fía, me da lo mismo", comentaba pero aquí la clave de su planteamiento. Gustavo González no fue invitado a la boda de Belén Esteban no especialmente por esas calificaciones. "Porque tienes una novia que vende todo. Tienes que asumirlo", le aclara María Patiño y Belén asiente con la cabeza rotundamente.

