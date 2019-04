11 abr 2019

Telecinco nunca va a encontrar a la España más fraccionada como la de ahora reunida por una misma causa. Isabel Pantoja mueve generaciones y generaciones, desde los más jóvenes por el 'living' de las exclusivas, hasta los más mayores por los gratos recuerdos que le traen los espectáculos de la cantante. Va a ser historia en la televisión y ese mérito no se lo quitará nadie.

¿Quién no quiere ver a Isabel Pantoja saltando del helicóptero en Honduras? Por primera vez se va a mostrar cómo es ella de verdad, no es un escenario y tampoco un programa de entrevistas. Se aferrará a la supervivencia y la convivencia. Ha sido una elección suya y no cabe duda de que, aunque cabe la posibilidad de que le hayan ofrecido estar en 'GH', esta es la aventura que a Isabel Pantoja a sus 62 años quiere vivir.

Como no, la noticia ha revolucionado las redes. Llevamos más de 24 horas reviviendo los mejores momentos de Isabel Pantoja en televisión y se han recuperado también los mejores memes de la historia de la cantante. Para empezar, la sintonía de 'Supervivientes 2019':

A este paso, la isla es suya. Y, que el resto de concursantes estén preocupados, no es para menos. Así es cómo se esperan los espectadores de 'Supervivientes 2019' la caída del helicóptero de Isabel Pantoja:

Y los méritos de la supervivencia en la isla de Honduras:

Isabel Pantoja cuando consigan fuego en Supervivientes 2019. pic.twitter.com/6iboulQM1J — Adriático (@adri_atico) 9 de abril de 2019

Pero lo que más están deseando son sus reencuentros de la Pantoja en la isla de 'Supervivientes'. El primero con Omar Montes, luego Chelo García Cortés y la inexplicable relación que podría tener con Dakota. Dakota Tarraga e Isabel Pantoja en un mismo reality. Esto promete.

Isabel Pantoja y Dakota en un mismo reality. #Supervivientes2019pic.twitter.com/koaBpnelhO — D A N I (@_OficialDani) 9 de abril de 2019

El reencuentro de Isabel Pantoja con Omar Montes y Dakota Tarraga pinit INSTAGRAM:

Dakota: Di que de la cárcel se sale.

Pantoja: Doy fe. — El Del Bigote (@ionbigote) 9 de abril de 2019

Y los momentos más esperados de la edición de 'Supervivientes 2019' de momento, es: la salida de Kiko Rivera y su reacción a la noticia de que Isabel Pantoja concursará en el reality y, cómo no, ver triunfante a la que tan buenos momentos nos dará.

Los mejores memes de Isabel Pantoja en 'Supervivientes 2019' pinit INSTAGRAM

¡Que llegue 'Supervivientes'! ¡Y que gane el mejor!

