10 abr 2019

Los concursantes de 'GH Dúo' están en los peores momentos de la edición: la recta final. A tan sólo unos días de la última semana, les dejaron llamar durante 90 segundos a quien quieran. Y, como era de esperar, Kiko Rivera llamó a Isabel Pantoja. Más emocionada que nunca le dio todos los ánimos que el concursante necesitaba y más.

Pero Kiko cree que cometió un error durante la llamada. "Yo me he callado, yo le dije a ella que me hablara", le dice María Jesús Ruiz en el salón mientras comentan el resto de concursantes lo mismo. Y Kiko se lamenta: "Pues yo no me he callado. Tenía que haberme callado. Yo nada más que le preguntaba por mi abuela. Joder, yo he hablado". Pero a pesar de estar rabioso por no haberle dejado hablar, le cuenta a sus compañeros cómo fue para él la experiencia: "Me ha encantado hablar con mi madre".

Ipso facto se fue al Súper a explicarle por qué no le había dejado hablar y lo que había significado para él esta llamada: "La llamada de mi madre ha sido de lo más bonito que he vivido aquí. Sí que es verdad que me debería haber callado y dejarla hablar pero es que quería hablar con ella. Me ha encantado escuchar su voz y decirme las cosas que me ha dicho. Maravilloso".

Sin embargo, si tuvisteis la oportunidad de ver la llamada, Isabel Pantoja le dice a Kiko todo lo que piensa de su concurso y ya en el máximo momento de éxtasis y emoción, su hijo se anima y le empieza a decir que la quiere y que le pide perdón por sus errores. "Yo estoy orgullosa de ti desde que te parí mi vida entera. Nos equivocamos todos. Besitos", le decía Isabel Pantoja. Cerrando una épica llamada de la televisión española con mucho (mucho) amor. En el video de la llamada de Kiko Rivera a su madre se podía sentir la emoción desde el salón de cualquier casa. "Este es el mejor premio que uno puede tener", sentenciaba el cantante.

