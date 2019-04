12 abr 2019

La mala costumbre de los colaboradores de 'Sálvame' e interrumpirse unos a otros ha llevado a Rafa Mora y Gema López a tener un crudo enfrentamiento. Pero, como dice, Carlota, esa manía no les enfada más ellos como a los propios espectadores o a la presentadora que no se enteran de nada. Ahora bien, un comentario desafortunado como el de Rafa Mora puede pasar factura.

"Tampoco hay que cuestionar ciertas cosas. Los que hemos visto 'GH' del minuto uno hasta el final hemos visto unas imágenes de Alejandro Albalá en las cuales se ha quedado él retratado sin que Sofía diga nada. La chiquilla tiene argumentos de peso", empezaba comentando el colaborador que intentaba defender a Sofía como persona y no como personaje. Cuando le pidieron que especificarse no quiso mojarse por el horario, pero recordó algo:

"Alejandro Albalá en su día también dijo que él se sentía anulado por Chabelita. Igual que en su día él lo dijo". Sin embargo, este apunte a algunos colaboradores no les gustó. "Chabelita dijo yo anulo a Alejandro y además habló hasta de los aspectos más íntimos de Alejandro en este plató", le espetó Gema López.

Y no tanto por la corrección como por interrumpirle, Rafa Mora se puso muy nervioso y enfadado y contestó en alto sin dirigirse a nadie: "Que no he terminado, que respetéis los turnos. Traed un bozal que aquí no se puede currar. Yo no le digo nada a nadie. Cuando hablo yo hablan 20". Desde luego no gustó este comentario.

"Lo del bozal cuidado que a lo mejor te lo tienes que poner tú", le respondió Gema antes de que Carlota pudiese intervenir y pedirle a Rafa Mora que se retractase en lo que acababa de decir.

