12 abr 2019

Ganó ella. María Jesús Ruiz, que se ha sentido sola y desamparada durante estos tres meses en la casa de 'GH Dúo', se hizo con la victoria en una final muy ajustada -53,3% frente a 47,7%- con Kiko Rivera, al que se le quedaba cara de circunstancias. Los 100.000 euros del maletín era suficientemente golosos como para no llevarse un chasco.

Ojo, porque ese instante en el que le tocaba disfrutar, se tornó en agrio. En el plató se escucharon gritos de "tongo". Hace unos días, a Kiko Hernández se le escapaba que se entregaría en maletín a la ex Miss, y comenzaban los rumores de que el concurso estaba amañado. Ahora, no lo sabremos, pero lo cierto es que es más que sospechoso... Y la cadena, cómo ha hecho en otras ocasiones, lo negará.

e hecho un juego limpio al 200%. Jamás he actuado"

Sea como fuere, María Jesús agradeció a toda esa gente que ha confiado en ella y en ese concurso lleno de lágrimas que ha realizado. Ella advertía que, en todo momento, ha sido como es. Sin trampa ni cartón. 24 horas al día, durante tres meses, de María Jesús en estado puro. Tan puro, que nos podemos explicar muchas cosas. "He hecho un juego limpio al 200%. Jamás he actuado", eran las palabras sobre las que sostenía su argumento.

"No me he sentido maltratada, pero sí que ha habido desaires. Y jamás he actuado. Entraba en el confesionario porque necesitaba desahogarme", continuaba ya con el maletín en la mano y después de abrazarse a su madre que poco antes de que se diera a conocer el nombre del ganador, había estado unos minutos con ella en Guadalix de la Sierra.

La modelo ha sabido jugar sus cartas y es la primera ganadora de esta vuelta de tuerca que, a principio de año, se decidió dar al 'reality' estrella de la casa.

Más noticias sobre María Jesús Ruiz...

- Kiko Rivera y María Jesús Ruiz se quedan solos en la lucha por 'GH Dúo'

- La madre de María Jesús Ruiz no aguanta la presión y se va del plató de 'GH Dúo'

- El nuevo cambio de look de María Jesús Ruiz