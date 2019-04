12 abr 2019

Vaya la que ha liado La Pantoja con su vuelta a la televisión. Ha conseguido enfrentar a la competencia, a su entorno e incluso a su hermano Agustín, que no se imaginaba que acabaría aceptando la oferta de Telecinco.

Por mucho que lo quieran adornar con que es su ‘reality’ favorito, no podemos negar que es un bajón para ella en lo profesional y supondrá un antes y después en su carrera musical, si es que piensa en volver a cantar algún día. Pantoja ya vuela sola y ni siquiera sus abogados conocen sus decisiones hasta el último momento.

Para reflexionar como actúa Pantoja ahora hay que volver la vista atrás y recordar todo lo que puso en marcha y no hizo. Emprendió una gira que no terminó por exigencias del caché, quiso hacer las Américas y dejo al productor y a los ‘fans’ plantados con los tickets vendidos, grabó una ‘promo’ de su Biopic que se presentó en el festival de Cannes pero rompió el contrato hace unos meses con los guiones y el cásting hecho.

Una tarde llamó a ‘Sálvame’ y se tiró casi una hora ajustando cuentas con los colaboradores que cada día la critican. Y lo hizo gratis. Entonces barajó la posibilidad de contratar un asesor de medios para medir sus intervenciones pero al final acabó inaugurando una fábrica de cremas en Valencia por la que se embolsó cerca de 100.000 euros.

Abandonó a su discográfica Universal hace unas semanas y eso que le habían puesto un piso en Madrid, coches y todo lo que pidió. Desde que ‘Semana’ se atreviera con acierto a publicar que estaba negociando ir a ‘Supervientes’ no da señales de vida, al menos a los que no le interesa.

Hace siete meses en una intervención telefónica dijo que no iba a ningún plató porque no tenían dinero para pagarla. Ahora parece que sí, porque lo de la economía de Pantoja es un misterio. Sólo ella y Cantora lo saben. Desde que llevan diciendo que tiene problemas en la finca y que la quiere vender y ahí sigue. Pantoja no se fia de nadie, ni de su hija a la que dijo que no iba a ir al ‘reality’ y se enteró por Twitter. Pantoja es tan imprevisible que si yo fuera el director de ‘Supervientes’ no respiraria tranquilo hasta que la viera saltar del helicóptero. Todo el mundo tiene un precio y sino que se lo digan a Pantoja.

