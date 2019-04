12 abr 2019

Se conocen desde hace más de dos décadas y eso se nota cuando se hablan. Pero es que además, según dice su gran amiga, la coreógrafa Miryam Benedited, "nunca he visto a una pareja que se complemente mejor". Esa unión ha llevado a Manu Guix y Àngel Llàcer a embarcarse en un nuevo proyecto conjunto: un musical.

El actor y el compositor están preparando la llegada a Madrid de 'La jaula de las locas', una adaptación del clásico de Jean Poiret que ya han estrenado con éxito en Barcelona y que en octubre aterrizará en el teatro Rialto de Madrid de la mano de la productora Nostromo. Allí estuvieron ambos para presentar un proyecto que, dicen sigue siendo actual, puesto que habla de cómo escondemos o mostramos lo que somos cuando algo irrumpe en la intimidad del hogar.

Todo desde el humor y la buena música, porque dice Manu Guix que "la calidad musical es altísima. Es un lujo no tener que retocar nada". Y este es el caso, ya que el montaje viene directo de Broadway. Por su parte Llàcer, que es director y protagonista, afirma que "este espectáculo es algo casi terapéutico". Confesaba entre risas que su madre "la ha visto 22 veces, es verdad que no ha pagado ninguna pero tampoco tenía por qué venir".

La trama central de 'La jaula de las locas' gira alrededor de una pareja, Albin y Georges, que regentan un club 'drag' en Saint-Tropez, cuya vida sufre un giro cuando el hijo de George se enamora de la hija de un diputado ultraconservador. A partir de ahí, se desarrolla una comedia que afronta el choque entre las dos familias y que ha hecho a la historia merecedora de nueve premios Tony.

Durante la presentación el punto divertido lo puso Llàcer, que además estaba de un humor inmejorable porque acababa de volver de vacaciones. "¿No veis el color que tengo? He estado un mes fuera", contaba. Tras el final de 'Tu cara me suena', cogió un avión. "He estado en Colombia y no me acuerdo ni de quienes sois", bromeaba.

Con la música por bandera

Por su parte, Manu Guix, dio una clase magistral de música, mostrando por qué han confiado en él para enseñar a todos los alumnos que han pasado por 'Operación Triunfo', más de cien a estas alturas. Después de la presentación, ya en 'petit comité' hablaba con cariño del formato.

Eso sí, no se mojaba cuando le preguntaban si había algún concursante que le hubiera marcado, aunque sí reconocía que la edición de 2018 fue especial para él. Quizá porque todos los concursantes de esa edición tienen una gran formación musical. Quién sabe.

Lo que está claro es que, como bien recordaba Benedited, ese programa fue el que le unió a Llàcer. También a ella, que se encargará de hacer las coreografías. "Hacía muchos años que no volvíamos a trabajar los tres". Y esta será la primera vez que se suban juntos a las tablas del teatro aunque lo harán casi por duplicado, ya que este verano también juntos en Barcelona con 'La tienda de los horrores' y en octubre en el teatro Rialto con esta obra que ya ha conquistado al público de la ciudad condal y que aspira a lograr lo mismo en Madrid.

