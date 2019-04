12 abr 2019

Julio Ruz y María Jesús Ruiz se habían prometido una relación cordial dentro de la casa. Ella estaba dispuesta a llegar hasta donde ha llegado, a ganar 'GH Dúo', pero Julio estaba enamorado y su ceguera le llevo a cometer gravísimos errores por los que le expulsaron del programa.

Él los ha reconocido y ha pedido perdón. Que sea suficiente o no es a gusto del consumidor. Pero lo que sí está claro es que su batalla casi más dura ha sido con la madre de María Jesús que, sin hacerlo públicamente, ejercía presión sobre el concursante detrás de las cámaras. Ylenia ya le acusó una vez y esta no ha sido menos.

Para sorpresa de muchos, de repente, Julio Ruz había desaparecido del plató del programa. "¿Qué ha pasado con Julio? Te pregunto", le dice Jordi González directamente a la madre de María Jesús. Y ella hace como que no entiende a qué se refiere. Pero la defensora de las causas perdidas estaba allí y esa causa no iba a ser menos.

"Yo escucho que ella se estaba metiendo con él por debajo pero no sé por qué ahora no está aquí", le dijo Ylenia a Jordi. Aunque, como siempre, la madre de María Jesús no quería admitir que eso había pasado. "Yo no me he metido con él por debajo porque está todo grabado", se justificaba.

Lo mejor es que justo antes de que Julio se fuese de plató, habían estado hablando de la verdadera causa de su expulsión. Y él le dijo muy sincero a María Jesús: "Me expulsaron porque entraste en el confesionario y dijiste que te sentías acosado por mí". Aunque la miss no quiso admitirlo y acusó al programa de haber manipulado las imágenes con un: "Eso es mentira. Yo siempre te defendí".

"Tenemos mucho tiempo para hablar y de muchas cosas como para que yo esté aquí", le insinuaba Julio Ruz y parece que esto a Juani, madre de María Jesús no le hizo ninguna gracia. ¿Explicará públicamente por qué se salió del plató de 'GH Dúo'?

