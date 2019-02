22 feb 2019

En esta edición de 'GH Dúo', las madres son las que más están sufriendo con el comportamiento de sus hijos. En especial, la madre de Antonio Tejado y la de María Jesús Ruiz. Esta se ha enfrentado en plató a Julio Ruz y ha defendido a su hija a capa y espada.

A pesar de estar enferma, la madre de María Jesús, Juani, ha acudido a plató por si su hija resultaba expulsada en la gala de ayer. Por suerte no fue así, pero sí que le llevó a Juani algún que otro disgusto. Está cansada de ver cómo sufre, lo poco que se quiere y el daño que le han hecho los amores de su vida a María Jesús. "Estoy mal, llevo aguantando mucho tiempo. Mala estoy, pero he tenido que venir. No es normal lo que le están haciendo a esa chiquilla", se lamentaba Juani en plató.

Juani ha dicho que está dispuesta a hacer todo lo posible porque su hija empiece a valorarse. "La voy a coger como una gallina hasta que esa chiquilla se quiera", comentaba. "A mi pobre mía le han dejado como que no vale un pimiento. No sabes lo que he sufrido. Yo no podía aguantar que 'don expulsado' estuviera tan triunfador", refiriéndose a Julio Ruz.

El ex de María Jesús, Julio Ruz intentaba contestarle pero Juani enfadada le decía: "No me interrumpas, señor expulsado. Tanto Gil Silgado como tú os habéis encargado de hundirla. ¡Le has quitado durante dos años la vida!". "A mi hija la voy a separar de ti… Esta noche no debería de salir mi hija. Estoy sufriendo lo que no está en los escritos", sentenciaba.

Además, su madre está muy indignada con que en pleno "siglo XXI María Jesús Ruiz es el microondas". Es injusto el trato que ha recibido fuera de la casa según su madre, y las cosas que le han pasado dentro por no quererse a sí misma como se merece.

Más información sobre María Jesús en 'GH Dúo'

- ¿Ha masturbado María Jesús Ruiz a Antonio Tejado delante de sus compañeros de 'GH Dúo'?

- El 'show' de María Jesús Ruiz

- María Jesús le para los pies a Antonio Tejado