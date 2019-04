13 abr 2019

Compartir en google plus

Belén Rodríguez le ha leído las cartas a la mayoría de concursantes de 'Sálvame Okupa'. Carmen Borrego se ha ido indignada porque las noticias no le han hecho gracia, ni las buenas ni las malas. Por lo contrario, Chelo García Cortés casi reconoce que puede enamorarse dentro de 'Supervivientes 2019'. Pero la noticia es que, supuestamente, Carmen Borrego está a punto de divorciarse.

Las cartas de Carmen Borrego están muy liadas según Belén Ro. Especialmente por su situación actual, la confusión es mayor. Pero hay cosas que Belén tiene muy claras y le insiste y repite a Carmen Borrego: "Te vas a separar".

"Vais a hacer un viaje para poner un parche y vais a volver peor. Vais a tener un disgusto que te cagas. A lo mejor no de separación de "me separo ya". O de tu trabajo o de su trabajo va a influir hay alguien en medio que va a influir para que se disuelva vuestro matrimonio", le dice a Carmen que su cara es un poema y le responde a su amiga "Menuda noche me estás dando".

Pero para aliviar la situación le ha dicho: "Es una separación que os va a venir bien a los dos. Es un triunfo para los dos". Y para más le añade un bombazo: "Te va a venir una carta maravillosa cuando te separes. Si yo no te conociera de nada te diría que los problemas que tienes ahora mismo tienen mucho que ver con tu marido. Tienes otro hombre, joven, con amor correspondido". Carmen Borrego medio sonríe pero deja claro que no está con nadie ni hay ningún hombre joven en su vida. "Yo quiero muchísimo a mi marido", sentencia.

Más noticias sobre Carmen Borrego

- El cabreo monumental de Carmen Borrego con Terelu Campos en 'Sálvame Okupa'

- Carmen Borrego muestra su nueva cara tras la segunda operación de papada

- Los motivos por los que Carmen Borrego abandona 'Sálvame'