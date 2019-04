13 abr 2019

Que Kim Kardashian, Kylie Jenner y el resto del clan cobraban una millonada por hacer publicidad en sus redes sociales, no es nada nuevo. Sin embargo, ha sido la mismísima Kris Jenner en una entrevista promocionando "Keeping Up With The Kardashian" la que ha dado detalles de cómo lo hacen y cuánto cobran.

Sorprendió muchísimo el hecho de que Kim esté estudiando derecho para cuando se le apague la fama. Indiscutiblemente tiene tantos negocios abiertos y frentes de dinero que es prácticamente imposible que se le pueda acabar el reconocimiento público a Kim Kardashian. ¿Y Kylie Jenner? Que se lamenta de que el negaron una vida normal y es la millonaria más joven del planeta tierra (que conozcamos). ¡Vaya!

Pero sus trabajos no son menos que ninguno y cobran más que todas nosotras juntas. "Mis hijas están constantemente recibiendo ofertas para publicar post sobre marcas en sus redes sociales. Y por supuesto tienen una tarifa por cada post que realizan: una para los Stories, otro para Facebook, otro para Instagram... Está todo detallado y acordado", explicaba Kris Jenner en su entrevista. Y no sólo eso. Puesto que ninguna publica nada por debajo de un millón de euros, pero "si son Kim o Kylie Jenner es mucho más".

Las publicaciones mejor pagadas son las que hacen con tratamientos. Y no suelen ser pocas. Son muy arriesgadas pero sí que es cierto que no creemos que se arriesguen a hacer perder a sus seguidores. "Si es algo relacionado con algo farmacéutico, o si es algo que tienes que beber, comer o aplicar en tu cuerpo, tienen que pagar mucho más", decía Kris Jenner.

