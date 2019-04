14 abr 2019

Suena a tópico pero no puede ser más cierto. Hombres G están viviendo un momento inmejorable. Y no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. Este matrimonio a cuatro cumple 35 años desde que unieron instrumentos. Y ahora, después de ocho años sin disco y 13 sin parar de dar conciertos, acaban de publicar Resurrección. Un trabajo pausado, meditado y cuidado que nos lleva de nuevo a la esencia del grupo. Sin etiquetas. A ese sonido inconfundible de los G. Quedamos a comer y cuando llego están firmando uno a uno más de mil discos para seguidores que así lo han reservado. Eso no se les olvida. El público les puso ahí y ese público y sus hijos —y algún nieto— les siguen haciendo llenar cada recinto en el que tocan. Acompañados por una crema de calabaza y un segundo de verduras empezamos esta charla.

Corazón Hablemos de ‘Resurrección’.

David David: Es una colección de canciones muy bonitas que hemos seleccionado durante los últimos cinco años. Siempre lo hacemos así: agrupamos canciones que creemos que valen la pena y las ponemos todas juntas en un álbum.

Dani: Teníamos muchas, pero creemos que hemos seleccionado las mejores.

C. ¿Por qué tanto tiempo?

David. Porque no teníamos prisa. Resurrección es el disco que más tiempo nos ha llevado. Hemos grabado en estudios diferentes, en épocas distintas, hemos interrumpido la grabación para irnos de gira... Desde 2014 preparando el disco han pasado muchas cosas.

Rafa Es que en estos años no hemos parado. Hay gente que cree que solo existes si sales en la televisión o tocas en su pueblo. Llevamos más de diez años sin parar de hacer gira. No es una resurrección del grupo, pero me gusta decir que lo hemos llamado así para que nos pregunten.

Dani La ventaja es que no necesitamos hacer un disco por año para hacer gira. Tenemos un repertorio de clásicos que nos permite seguir dando conciertos, con o sin disco.

C. ¿Por qué hacer un disco ahora?

David Porque tampoco queremos convertirnos en un grupo de nostalgia. Queremos ofrecer ideas nuevas.

C. Algunos prefieren poner ‘Confía en mí’ en vez de ‘Con los brazos en cruz’ por las palabras malsonantes. ¿Otra victoria de lo políticamente correcto?

David Es una pena. Yo estoy a favor de que la gente diga lo que quiera. Y aprovecho para decir que me parece fatal que intenten meter a la gente en la cárcel por escribir letras de canciones. Me parece terrible. Una canción es una puñetera canción, no es un manifiesto político. Si ves una película de Tarantino en la que hay sangre por todos lados no significa que él sea un asesino ni que anime a eso. Hay que respetar más. Creo que la corrección política te acaba condicionando a la hora de escribir.

C. Parece que seguís siendo fieles a vuestra independencia: elegís discográfica, no tenéis manager…

Dani Siempre hemos intentado ir por delante. Somos inquietos y buscamos hacer cosas distintas decidiendo nosotros.

Javi Nos gusta ir rompiendo el hielo. Llevamos unos años yendo a Estados Unidos donde no iba casi ningún grupo en español a tocar. Ahora, llenamos el Radio City o el Hollywood Bowl.

David Siempre hemos hecho lo que nos ha dado la gana.

C. Después de una trayectoria tan importante no habéis sido un grupo muy de recibir premios y reconocimientos. Pero ahora la cosa ha cambiado.

Dani Sí, el pasado febrero nos dieron La Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes. Ya que nos dan alguno, que sea importante (risas). En Ciudad de la Raqueta también nos han dado alguno.

C. Da la sensación de que no estáis contentos con el trato que os han dado los medios. Habéis conseguido hitos que ningún grupo ha conseguido.

David Es que en este país el reconocimiento te lo dan cuando llevas décadas trabajando. Nunca antes. Lo difícil es seguir llenando después de 35 años.

Rafa ¡Somos indies! (risas) La gente con las redes ve la realidad. Si vas a un sitio y metes 5.000 personas, al año siguiente la gente está ahí otra vez. Por mucho que maquilles la realidad, la gente lo ve.

Dani También es cierto que otros artistas tienen grandes departamentos de comunicación.

Javi Nosotros, ni grande ni pequeño. No tenemos. (risas)

"La movida se ha sobredimen-sionado. fue un movimiento local de Madrid"David Summers

C. ¿Y a esos que decían que los Hombres G estaban desaparecidos?

David Pues lo cierto es que estamos más activos que nunca y viviendo los años más intensos de nuestra carrera.

Javi Tampoco estamos pendientes de lo que dicen los demás.

C. Dadme cifras de Hombres G en estos últimos años.

David Pues llevamos casi 13 años de gira sin apenas parar.

Dani Unos 60 conciertos al año de media. A veces más de 80.

David Recuerdo que en 1986 hicimos 114 conciertos en un año. Y en esa época tocábamos casi día sí, día no. Recuerdo 28 conciertos en el mes de agosto. Y 28 noches que nos íbamos de pedo hasta las seis de la mañana (risas) y al día siguiente a otro sitio y otra vez de pedo.

C. ¿Ahora qué es lo que se hace después de terminar el concierto?

Dani Ahora en plan tranquilo en el camerino con los amigos que vienen.

Rafa Yo, si voy al hotel a ducharme ya no me saca ni Dios.

C. A pesar de ser roqueros os seguís llevando bien. Esto es raro…

David Nos llevamos muy bien y estamos todos a una. Eso ayuda un montón. Lo importante es que nos queremos y que lo pasamos de puta madre en el escenario.

Javi Es importante también el hecho de que gran parte del equipo lleva con nosotros toda la vida. Intentamos mantener a la misma familia siempre.

C. ¿Os veremos de nuevo en algún proyecto cinematográfico?

Rafa Nos faltan cosas por hacer, claro.

David Estamos ahí con un proyecto interesante para hacer una serie y una película. No con nosotros, pero sí de nosotros. Aún está en fase inicial.

C. ¿Sigue habiendo anécdotas con fanes?

Dani Ahora son de otra manera. Hace poco en La Coruña había una madre con sus dos hijos desde las siete de la mañana esperando para hacerse una foto.

Javi Es que nos han pasado muchas cosas que no se pueden contar. Ahora, caen sujetadores al escenario, pero van con la etiqueta. Los compran para lanzarlos.

David El fanatismo continúa porque la gente está con nosotros a muerte. Lo que pasa es que en los 80 era surrealista. Nosotros no nos oíamos al tocar. Nos pasaba como a los Beatles. Nos currábamos un disco con unas letras súper guays, llegabas ilusionado a tocarlas y a la gente le daba igual. No te escuchaban. Solo gritaban.

Rafa La fiesta es del público y ellos hacen lo que quieren en los conciertos.

Los hombres G. pinit Alberto bernárdez

C. Vuestras canciones son de buen rollo, de amor y de desamor. No sois de reivindicar, ahora que está tan de moda.

David Es un rollo eso de hacer canciones de reivindicaciones políticas. Además pasan de moda pronto. Hemos hecho algunas como Por qué no ser amigos o Esta es tu vida pero son de corte más genérico, por eso aguantan. Eso sí, aunque han pasado 14 años ya desde que la compusimos. El problema de la unión entre la gente ha ido a peor.

C. ¿Cómo vivís la situación política?

Dani Pues como cualquier persona sensata. Nos preocupa todo el mal rollo que hay, pero en nuestras canciones preferimos hablar de cosas positivas.

David A mí, las canciones que más me gustan del mundo suelen ser canciones de amor. Que tengan algo de ternura. Nat King Cole, Los Platters, Los Beatles... Hacían canciones de y para las personas. Además, cuando hablas de amor nadie te puede decir que algo no es así. En temas políticos sí hay varias realidades.

C. ¿Puede hacer música todo el mundo?

David A mí me jode un poco esa sensación de que la música es algo que cualquier gilipollas puede hacer. No. Siempre ha existido esa intrusión profesional.

C.

¿Hartos de hablar de la movida?

David La Movida se ha sobredimensionado. Parece que fue la leche, pero fue un movimiento local de Madrid. Casi nadie vendió discos aquellos años, fue después. Se hizo mucho por la música sin saberlo. Hasta ese momento los artistas eran folclóricas, baladistas y poco más.

C. ¿Algún sueño por cumplir?

Dani Creo que hemos cumplido sueños que ni habíamos pensado.

Rafa Molaría una gira en Japón.

David Quizá eso, tocar donde no hemos estado. El sueño más importante, que ya hemos cumplido, es estar toda la vida siendo Hombres G, porque tenemos proyectos para otros diez años. Seguiremos hasta que la salud nos lo permita.

