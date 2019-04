15 abr 2019

A pesar de pasar la mayor parte de su tiempo en el plató de 'Sálvame', no hay duda que para Mila Ximénez su familia es lo más importante, y que le encanta pasar tiempo junto a su hija y sus nietos, Alexander -de 12 años- y Victoria -de 7-. Así, aunque es algo que no suele hacer, la colaboradora ha aprovechado el cumpleaños de su hija para felicitarla y compartir una foto de lo más tierna.

"¡¡¡Te adoro!!!", escribía Mila, clara y sencillamente, con una imagen de hace más de tres décadas, en blanco y negro, de ella junto a su hija cuando era un bebé. Una ocasión que no ha dejado escapar para hacer un 'remember' y echar la vista atrás. Alba es fruto de la relación que mantuvo la colaboradora con el tenista Manuel Santana, con quien se casó y estuvo durante la primera mitad de los 80.

Mientras sus compañeros de programa han pasado unos días algo moviditos con el estreno de 'Sálvame Okupa', Mila prefirió mantenerse al margen de esa "peligrosa convivencia". ¿El motivo? La compañía. "Hay gente que no ha ido porque no le da la gana, y hay algunos que no hemos ido porque no me apetece convivir con cierta gente", aseguraba tajante. Y así fue, porque la colaboradora ha decidido quedarse en su casa y no estar en un sitio que le hace estar incómoda.

