4 abr 2019

Mila Ximénez, que es muy tajante y sincera, no ha tolerado los insultos de Juan Miguel y, aunque no cree en ello, su maldición tampoco. Durante el programa tuvo la oportunidad de responder a sus insultos y de entrar en directo a comparecer ante la jueza para decir por qué Juanmi debería salir de la casa.

"La Mila que es más mala que un dolor. P*** mala, ruina. Así te coja un mal de vientre y cuanto más corras más te duela y cuando pares te revientes", le decía Juan Miguel a sus compañeros dentro de la casa de Guadalix. Irene Rosales y María Jesús Ruiz que estaban con él se rieron, y él se motivó a insultar a la colaboradora.

"Para reventar lo tiene mucho más fácil él sin correr. Sinceramente, todo lo que diga él no puntúa. No voy a decir que es un ser repugnante y asqueroso…", fueron las primeras palabras de Mila Ximénez tras las imágenes. Pero también tiene un mensaje para Juanmi: "Tengo que decirle que tengo la suerte inmensa de decirle que no creo en estos maleficios y le voy a dar un mensaje: A mí la vida me va de p*** madre y cuando tu llegues, que vas a venir reventado con una peluquería que no te funciona y vas a tener que inventarte 20 cosas para venir a televisión y yo sigo caminando sin reventar".

Una vez delante de la jueza y tras la intervención de Maestro Joao que seguía la misma línea que Mila, decía como testigo: "Ha pasado algo muy grave durante el concurso. Los cargos que yo presento contra el acusado es que me ha llamado mala p*** y me ha deseado la muerte, una muerte muy fea. Quiero que se vaya escoltado por la guardia civil porque ha estado de ocupa en una casa. Quiero que se vaya de la casa porque es vago, traidor, payasete, chapapote verborréico, poco higiénico. Debería irse ya". a dichas palabras Juanmi prefirió no contestar porque considera que no merece la pena.

