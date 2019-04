15 abr 2019

Anoche 'GH Dúo' daba por finalizada, de manera definitiva, su primera edición. Lo hacía con ese gran debate final al que deberían acudir todos los concursantes. Decimos deberían, porque hubo una ausencia más que sonada: la de Julio Ruz. ¿Por qué no se sentó en el plató junto a los que han sido sus compañeros de 'reality'?

Esa es la pregunta que todos nos hacíamos y que verbalizó Jordi González, el presentador, para hacérsela a su ex y ganadora del concurso, María Jesús Ruiz. "No lo sé. De hecho no estaba tampoco el jueves", respondía antes de que puntualizara que el jueves sí asistió, pero que ciertos comentarios de su madre, Juani Garzón, le hicieron abandonar el plató.

"El caso es que es el único concursante que no ha querido venir. Entonces yo te pregunto si tienes alguna teoría de por qué él no ha querido venir hoy, que es el cierre del programa", insistía Jordi ante una María Jesús que seguía sin contestar y por la que daba la cara Raquel Lozano, que advertía que Julio podía haber tenido el valor de ponerse cara a cara con ella para decirle todo lo que ha dicho a su espalda estas semanas.

La respuesta de Julio no se hacía esperar. El empresario usaba Twitter para responder a ese debate que se estaba generando ante las cámaras. Y deja a más de uno planchado por su contundencia, tanto la de su decisión como la de sus palabras.

"Es maravilloso que, ahora, a alguno de mis excompañeros no les parezca bien que no haya asistido al debate final. Pues os lo explico. Cuando se CALUMNIA a una persona, esta no asiste hasta que se le pidan disculpas. Se llama dignidad. A ver si aprendes", eran sus palabras en la red social.

Es maravilloso que ahora a algunos de mis ex compañeros no les parezca bien que no haya asistido al debate final. Pues os lo explico, cuando se CALUMNIA a una persona esa persona, esta no asiste hasta que se le pidan disculpas. Se llama dignidad, a ver si aprendéis #GHDÚODBTFinal — Patrick Swayze de Jaen (@JulioARuz) 14 de abril de 2019

