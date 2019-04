15 abr 2019

Después de muchas vacilaciones por fin se puede confirmar que Chelo García Cortés participará en 'Supervivientes 2019'. Acaba de salir de 'Sálvame Okupa' y tiene todas sus energías reservadas para la isla de Honduras.

Sus compañeros le han criticado su participación en 'Sálvame Okupa' por no posicionarse. Según ellos en ningún momento decía qué le parecía bien o mal y cuando había una discusión ella lo pasa por alto sin inmiscuirse. Pero Chelo asegura que lleva 4 años esperando a entrar en 'Supervivientes' y que no se pueden imaginar lo ilusionada que está. "Debéis esperar a que entre antes de empezar a criticar" le decía a sus compañeros que insinuaban irónicamente que se palpaba su ilusión por el reality.

"Me he preparado de muchas maneras: he aprendido a pescar, he aprendido a hacer fuego, intento saber mantenerlo… pero lo que más puede preocupar es la convivencia. Será complicada pero yo la haré más fácil. Seré súper clara, diré lo que me gusta y lo que no pero, sobre todo, voy a vivir la mejor experiencia de mi vida. Llevo mucho tiempo esperando", dice la colaboradora que, aunque se pensó no entrar por Marta Roca, ahora está casi abierta a que en la isla pueda pasar cualquier cosa.

De hecho, Belén Ro le echó las cartas dentro de la casa de Guadalix y le dijo que tendría mucho éxito, pero también que hay un hombre en su vida. Las especulaciones no han tardado en venir y se cree que podría ser Carlos Lozano. Pero Chelo lo deja muy claro: "A mí Carlos Lozano no me gusta nada y sé que la vamos a tener". Asegura que va a enfrentarse a Carlos Lozano en la isla porque sabe que va a dar un reality polémico. ¿Lo hará realmente?

