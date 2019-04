16 abr 2019

Solo ha durado 72 horas, pero 'Sálvame Okupa' ha dado mucho de sí. No solo por volver a ver retozar a María Lapiedra y Gustavo González, que se supone que lo han dejado y que han cobrado por contarlo, sino porque, además, nos hemos enterado de algunos trapos sucios. De los que han ido y de los que se han quedado en Madrid.

Por ejemplo, sabemos que Antonio Montero no será quien se siente en plató para defender a Chelo García Cortés durante su aventura en 'Supervivientes 2019'. Porque el periodista ha dejado claro que no comulga con la manera de actuar de su compañera, a la que no dudaba en tachar de "interesada".

Todo comenzaba con una conversación entre varios de los ocupantes de la casa hablado de la presentación del libro que sacó Antonio hace unos años. Chelo le dijo que no se lo perdería "por nada del mundo", y le dejó tirado. Tampoco le llamó para disculparse.

Contó una anécdota de cuando trabajaban en '¿Dónde estás corazón?'. El primer día, a Montero le robaron el teléfono móvil, donde tenía toda la información y los contactos y que, en aquella época no sabía ni hacer una copia. Así que, perdió todos esos contactos, algo esencial para su profesión. Y se llevó un disgusto enorme.

Chelo le dijo que no se preocupase, que ella le iba a dejar su agenda. A la semana siguiente, él se lo recordó y ella se hizo la loca. Le dio largas hasta que, un mes después, fue Gema López quien le prestó su agenda a Antonio sin que este le dijera nada, viendo que Chelo no iba a hacerlo y que el fotógrafo estaba en un aprieto grande. Todos coincidían en que es una queda bien.

Tras un debate sobre lo poco hábil que había sido, porque era tan fácil como no haber ofrecido la agenda, Belén Ro incidía en que ella le ha aconsejado que no se haga más enemigos antes de entrar en 'Supervivientes', que buena falta le van a hacer los apoyos y el respaldo una vez esté en Honduras, y que esta ha hecho lo contrario.

"Chelo es una persona que va mucho a lo suyo", aseguraba Montero antes de que Rafa Mora añadiera que, a él, Bárbara Rey le dijo que era "una interesada". Antonio hacía un apunte sobre esto: "Es interesada con los famosos. Se acerca a ellos por interés". Belén, en cambio, pensaba que era más una cuestión de "servilismo puro y duro".

Sea como fuere, lo cierto es que sus compañeros se han despachado bien a gusto con ella. ¿Les dará la réplica en plató cuando les tenga cara a cara?

